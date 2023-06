Les Celtics auraient finalisé un accord à trois pour acquérir Kristaps Porzingis et envoyer Marcus Smart aux Grizzlies

Les Boston Celtics seraient en train de finaliser un accord pour acquérir Kristaps Porzingis des Washington Wizards via un accord à trois qui enverra également Marcus Smart aux Memphis Grizzlies.

Après l’échec d’un échange à trois équipes qui comprenait les LA Clippers plus tôt mercredi, les équipes ont renégocié un autre accord juste un jour avant le repêchage de la NBA.

Porzingis optera pour son contrat de 36 millions de dollars pour 2023-2024 afin de faciliter le commerce, par ESPN. Memphis enverra les choix de première ronde de 2023 et 2024 aux Celtics en échange de Smart, et les Grizzlies acquerront également Tyus Jones de Washington.

Les Celtics enverront le 35e choix de cette année ainsi que Danilo Gallinari et Mike Muscala aux Wizards dans le cadre de l’accord à trois équipes.

A l’origine, les Celtics, les Clippers et « se rapprochaient » d’un échange qui enverrait Kristaps Porzingis à Boston, Malcolm Brogdon à Los Angeles et Marcus Morris à Washington, L’Athletic a rapporté mercredi.

Les inquiétudes concernant l’historique des blessures de Brogdon ont été citées comme la principale raison de l’effondrement du premier accord, car les Clippers se sont retirés de l’accord suite à un changement d’avis.

Lorsque le nouvel accord sera conclu, les Celtics auront gagné un joueur pour renforcer leur zone avant car ils ont fait face à des blessures (Robert Williams) et à l’âge (Al Horford) à la place du grand homme au cours des deux dernières saisons. Porzingis, qui aura 28 ans avant le début de la nouvelle saison, a sans doute connu la meilleure saison de sa carrière de huit ans la saison dernière avec les Wizards. Il a marqué un sommet en carrière de 23,2 points par match, tirant 49,8% depuis le terrain et 38,5% depuis la profondeur, ajoutant 8,4 rebonds par match.

Quant aux Wizards, ils ont échangé la star de longue date de la franchise Bradley Beal aux Phoenix Suns, signalant le début d’une reconstruction. Les Wizards n’ont pas reçu grand-chose en retour, récupérant apparemment Chris Paul, Landry Shamet, 38 ans, les futurs choix de deuxième tour et les échanges de choix dans le cadre de l’accord. Washington chercherait à échanger Paul.

