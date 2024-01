Les cellules T peuvent désormais être reprogrammées pour ralentir et inverser le vieillissement • Earth.com

Des chercheurs de Laboratoire de Cold Spring Harbor ont découvert que les lymphocytes T, un type de globules blancs, peuvent être reprogrammés génétiquement pour lutter contre le vieillissement.

Cette approche innovante cible les cellules sénescentes, qui cessent de se répliquer et de s’accumuler dans notre corps à mesure que nous vieillissons, provoquant une inflammation nocive et contribuant aux maladies liées à l’âge.

Cellules sénescentes

“Au cours du vieillissement, la combinaison d’une augmentation des lésions tissulaires et d’une diminution de la fonction du système immunitaire conduit à l’accumulation de cellules sénescentes, générant ainsi un milieu pro-inflammatoire chronique qui conduit à une gamme de pathologies tissulaires liées à l’âge”, ont écrit les auteurs.

« En tant que telles, les stratégies sénolytiques visant à éliminer les cellules sénescentes des tissus âgés ont le potentiel d’améliorer considérablement la santé. »

Thérapie par cellules T

L’étude, dirigée par le professeur adjoint Corina Amor Vegas, a utilisé une technique connue sous le nom de CAR (récepteur d’antigène chimérique) Thérapie cellulaire T.

Ce médicament « vivant » est déjà connu pour son efficacité dans le traitement de certains cancers du sang, ayant reçu l’approbation de la FDA en 2017.

Cependant, Amor Vegas et son équipe sont les premiers à démontrer son potentiel au-delà du traitement du cancer, en démontrant sa remarquable capacité à rajeunir et à ralentir le vieillissement chez la souris.

Les résultats observés chez la souris étaient significatifs. Ils ont montré une réduction du poids corporel, une amélioration du métabolisme et de la tolérance au glucose, ainsi qu’une activité physique accrue, le tout sans aucun dommage tissulaire ni toxicité.

« Si on le donne à des souris âgées, elles rajeunissent. Si nous le donnons à de jeunes souris, elles vieillissent plus lentement. Aucune autre thérapie ne peut actuellement faire cela », a déclaré Amor Vegas.

Des effets durables

Une caractéristique notable de la thérapie cellulaire CAR T est ses effets à long terme. Contrairement à de nombreux médicaments qui nécessitent une administration continue, une dose unique de cellules CAR T peut offrir des bénéfices à vie.

Ceci est particulièrement avantageux pour les maladies chroniques telles que l’obésité et le diabète.

“Les lymphocytes T ont la capacité de développer une mémoire et de persister dans votre corps pendant de très longues périodes, ce qui est très différent d’un médicament chimique”, a expliqué Amor Vegas.

« Avec les cellules CAR T, vous avez la possibilité d’obtenir ce seul traitement, et c’est tout. Pour les pathologies chroniques, c’est un énorme avantage. Pensez aux patients qui ont besoin d’un traitement plusieurs fois par jour plutôt que de recevoir une perfusion, et vous êtes alors prêt à continuer pendant plusieurs années.

Recherche thérapeutique en cours

L’équipe étudie actuellement si la thérapie cellulaire CAR T peut non seulement améliorer la santé, mais également prolonger la durée de vie des souris.

Cette recherche pourrait représenter une étape importante vers la découverte des secrets de l’insaisissable fontaine de jouvence.

« Les études utilisant des approches génétiques ou pharmacologiques de la sénolyse ont été équivoques quant à savoir si l’élimination des cellules sénescentes prolongerait considérablement la longévité. Nos études actuelles ne sont pas suffisamment puissantes pour tirer des conclusions sur la longévité à ce stade », ont écrit les auteurs de l’étude.

“Comme les cellules sénescentes contribuent à une gamme de pathologies tissulaires liées à l’âge, l’étude de l’impact de la sénolyse chez les animaux âgés offre la possibilité d’interroger de multiples comorbidités dans des conditions similaires.”

« Des études futures évalueront le potentiel des cellules uPAR CAR T (ou d’autres thérapies cellulaires sénolytiques) dans d’autres pathologies liées au vieillissement et aux lésions tissulaires associées, ces derniers contextes pathologiques fournissant un point de départ plus probable pour la mise en œuvre clinique. »

En savoir plus sur les cellules T

Comme indiqué ci-dessus, les lymphocytes T, ou lymphocytes T, sont un type de globules blancs qui constituent un élément clé du système immunitaire adaptatif.

Ils proviennent de la moelle osseuse et mûrissent dans le thymus, d’où le nom « T ». Ces cellules sont capables d’identifier et de détruire les cellules infectées ou anormales du corps.

Les lymphocytes T, souvent éclipsés par les anticorps les plus communément mentionnés, sont essentiels dans la lutte acharnée de notre corps contre les infections et les maladies.

Types de cellules T

Il existe différents types de lymphocytes T, chacun ayant une fonction unique :

Aide (cellules Th) : Ces cellules sont les commandants du système immunitaire. Ils reconnaissent les antigènes étrangers et activent d’autres cellules immunitaires en libérant des cytokines.

Cytotoxique (cellules Tc) : Ce sont les assassins du système immunitaire. Ils attaquent et tuent directement les cellules infectées par des virus et les cellules cancéreuses.

Réglementaire (cellules Treg) : Ces cellules sont les gardiens de la paix. Ils aident à moduler la réponse immunitaire, prévenant ainsi les maladies auto-immunes.

Mémoire: Ce sont les sentinelles qui confèrent une immunité durable en se souvenant des infections passées.

Fonctionnement des cellules T

Les cellules T fonctionnent grâce à un mécanisme sophistiqué. Ils utilisent leurs récepteurs de cellules T (TCR) pour reconnaître des antigènes spécifiques présentés par les molécules du CMH (Major Histocompatibility Complex) à la surface d’autres cellules.

Cette reconnaissance déclenche une série de réponses immunitaires, adaptées au type de menace rencontrée.

Assistant: Ils interagissent avec les cellules présentatrices d’antigènes et, lors de leur activation, sécrètent des cytokines pour stimuler d’autres cellules immunitaires, notamment les lymphocytes B et les lymphocytes T cytotoxiques.

Cytotoxique : Ces cellules se lient aux cellules infectées ou anormales et libèrent des substances toxiques comme la perforine et les granzymes, qui provoquent la mort cellulaire.

Réglementaire : Ils maintiennent la tolérance immunitaire en supprimant les cellules immunitaires hyperactives, prévenant ainsi les dommages aux tissus sains.

Mémoire: Lors d’une réexposition au même antigène, ces cellules se développent rapidement et développent une réponse plus efficace et plus rapide.

Utilisé dans la recherche médicale

Les cellules T sont également à l’avant-garde de la recherche médicale. Dans le traitement du cancer, comme indiqué précédemment dans cet article, la thérapie cellulaire CAR-T modifie génétiquement les cellules T d’un patient pour mieux reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses.

Cette approche a montré des résultats prometteurs, notamment dans certains types de leucémies et de lymphomes.

En résumé, les lymphocytes T sont indispensables à notre système immunitaire, offrant un mécanisme de défense sophistiqué contre une multitude de menaces.

Du combat direct contre les cellules infectées à l’orchestration d’une réponse immunitaire plus large, ces cellules sont essentielles au maintien de notre santé.

Comprendre et exploiter le pouvoir des cellules T ouvre des possibilités remarquables dans le traitement des maladies, en particulier celles qui ont longtemps échappé aux thérapies efficaces.

L’étude est publiée dans la revue Vieillissement naturel.





