Les cellules placentaires indiquent la santé du cerveau du fœtus

Résumé: Les macrophages placentaires fœtaux peuvent servir d’indicateurs de la santé des microglies cérébrales fœtales, essentielles au développement du cerveau. L’activation immunitaire chez les femmes enceintes, par exemple en cas d’infections ou d’obésité, peut affecter négativement le développement du cerveau du fœtus.

L’étude a utilisé des modèles murins et a révélé que les fœtus masculins sont plus touchés par l’obésité maternelle que les fœtus féminins. Cette recherche ouvre la voie à une identification précoce et à une intervention dans les troubles neurodéveloppementaux.

Faits marquants:

L’activation immunitaire chez une femme enceinte peut avoir des effets négatifs sur le développement des microglies cérébrales fœtales – ou des cellules immunitaires des macrophages dans le cerveau – et même conduire à des troubles du développement neurologique chez les nouveau-nés.

Il n’est pas possible de surveiller le développement des microglies dans le cerveau fœtal, mais de nouvelles recherches indiquent que la santé des macrophages fœtaux dans le placenta peut servir d’indicateur de la santé des microglies cérébrales fœtales.

Il est intéressant de noter que le sexe du fœtus a un impact sur la manière dont l’obésité maternelle affecte le placenta et le cerveau du fœtus. Crédit : Actualités des neurosciences

La recherche a été menée par des chercheurs du Massachusetts General Hospital, membre fondateur du système de santé Mass General Brigham, et est publiée dans Rapports de cellules.

« Si nous pouvons utiliser les macrophages placentaires fœtaux comme type de cellule de substitution ou biomarqueur pour la programmation microgliale du cerveau fœtal, nous avons l’opportunité d’identifier les enfants les plus à risque. in utero expositions immunoactivatrices.

« L’identification précoce de ces enfants crée le potentiel d’intervenir pendant les fenêtres de développement clés pour améliorer l’impact de ces expositions à la grossesse », a déclaré l’auteur principal Andrea Edlow, MD MSc, professeur agrégé d’obstétrique, de gynécologie et de biologie de la reproduction, et chercheur en biologie maternelle et fœtale. Spécialiste en médecine au Massachusetts General Hospital. Le Dr Edlow est également chercheur universitaire au MGH.

Des exemples d’expositions activant le système immunitaire pendant la grossesse comprennent les infections bactériennes et virales, l’inflammation métabolique due à l’obésité et au diabète, les toxines environnementales et le stress maternel. Edlow et ses collègues ont évalué les macrophages placentaires dans un modèle murin d’obésité maternelle induite par l’alimentation.

Le séquençage de l’ARN unicellulaire des macrophages placentaires fœtaux de souris (ou cellules de Hofbauer) a révélé des signatures d’expression génique similaires à celles des microglies cérébrales fœtales dans des conditions normales et également en réponse à l’obésité induite par le régime maternel.

Il est intéressant de noter que le sexe du fœtus a un impact sur la manière dont l’obésité maternelle affecte le placenta et le cerveau du fœtus. Plus précisément, les macrophages placentaires masculins et les microglies cérébrales fœtales présentaient un plus grand nombre de gènes dérégulés par l’obésité maternelle et davantage de signalisation neuroinflammatoire que les cellules féminines.

Lorsque les chercheurs ont comparé leurs données sur les souris avec les ensembles de données publiées sur les humains, ils ont découvert des modèles d’expression génétique conservés dans les macrophages placentaires chez la souris et chez l’homme, ce qui suggère que leurs découvertes chez la souris pourraient avoir des implications cliniques chez l’homme.

« Ce travail constitue un début prometteur pour l’utilisation des macrophages placentaires fœtaux comme biomarqueur pour la programmation microgliale du cerveau fœtal dans diverses expositions maternelles, et pourrait servir de base à la création de modèles fœtaux personnalisés de neurodéveloppement utilisant des cellules du placenta facilement accessibles à naissance », a déclaré Edlow.

Financement: Cette recherche a été soutenue par l’Institut national Eunice Kennedy Shriver pour la santé de l’enfant et le développement humain, la Fondation de la famille Robert et Donna Landreth et la Fondation Charles Lafitte.

Recherche originale : Accès libre.

« Les cellules de Hofbauer et les microglies du cerveau fœtal partagent des profils transcriptionnels et des réponses à l’obésité induite par l’alimentation maternelle» par Andrea Edlow et al. Rapports de cellules

Abstrait

Les cellules de Hofbauer et les microglies du cerveau fœtal partagent des profils transcriptionnels et des réponses à l’obésité induite par l’alimentation maternelle

Résumé

L’activation immunitaire maternelle est associée à des conséquences neurodéveloppementales défavorables chez la progéniture, dont beaucoup sont médiées par in utero programmation microgliale.

Comme les microglies restent inaccessibles tout au long du développement, l’identification de biomarqueurs non invasifs reflétant la programmation microgliale du cerveau fœtal pourrait permettre le dépistage et l’intervention.

Nous avons utilisé le traçage de la lignée pour démontrer l’ontogenèse partagée entre les macrophages cérébraux fœtaux (microglies) et les macrophages placentaires fœtaux (cellules de Hofbauer) dans un modèle murin d’obésité induite par l’alimentation maternelle, et la séquence d’ARN unicellulaire pour démontrer des programmes transcriptionnels partagés.

La comparaison avec des ensembles de données humaines a démontré la conservation des signatures des macrophages résidents placentaires entre les souris et les humains.

L’ARN-seq unicellulaire a identifié des altérations communes dans l’expression des gènes des cellules microgliales et de Hofbauer fœtales induites par l’obésité maternelle, ainsi que des différences entre les sexes dans ces altérations.

Nous proposons que les cellules de Hofbauer, facilement accessibles à la naissance, fournissent un aperçu des programmes microgliaux du cerveau fœtal et puissent faciliter l’identification précoce de la progéniture vulnérable aux troubles du développement neurologique.