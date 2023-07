Les cellules du pancréas de cadavre peuvent aider à traiter le diabète de type 1

30 juin 2023 – Le traitement du diabète de type 1 difficile à gérer avec des cellules pancréatiques transplantées progresse sur deux fronts, avec un produit nouvellement approuvé et l’autre faisant des progrès dans un essai clinique.

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle les cellules bêta pancréatiques productrices d’insuline (souvent appelées simplement « îlots », car elles résident dans les îlots de Langerhans, partie du pancréas) sont détruites par les propres réactions immunitaires du corps. Les personnes atteintes de la maladie prennent de l’insuline via des injections ou une pompe pour rester en vie et doivent également mesurer régulièrement leur glycémie et ajuster leur insuline.

Mais certaines personnes atteintes de diabète de type 1 ont souvent un faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) et peuvent ne pas ressentir les symptômes, tels que les tremblements et la transpiration, qui signalent une baisse de la glycémie. Ces personnes (connues sous le nom d’hypoglycémie ignorante) sont les seules candidates à la thérapie par cellules insulaires, en partie parce qu’elles doivent également prendre des médicaments pour supprimer leur système immunitaire afin d’éviter le rejet – de la même manière qu’il est nécessaire pour tout autre organe transplanté, comme un rein – et cela comporte également des risques. Les chercheurs travaillent pour mettre fin au besoin d’immunosuppresseurs.