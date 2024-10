Les cellules de différentes espèces peuvent échanger des « messages texte » à l’aide de l’ARN

La version originale de cette histoire est apparu dans Magazine Quanta.

Pour une molécule d’ARN, le monde est un endroit dangereux. Contrairement à l’ADN, qui peut persister pendant des millions d’années sous sa forme double brin remarquablement stable, l’ARN n’est pas construit pour durer, pas même au sein de la cellule qui l’a fabriqué. À moins qu’il ne soit lié de manière protectrice à une molécule plus grosse, l’ARN peut se dégrader en quelques minutes ou moins. Et en dehors d’une cellule ? Oubliez ça. Les enzymes voraces destructrices d’ARN sont partout, sécrétées par toutes les formes de vie pour se défendre contre les virus qui énoncent leur identité génétique dans le code ARN.

Il existe une façon pour l’ARN de survivre indemne à l’extérieur d’une cellule : dans une minuscule bulle protectrice. Pendant des décennies, les chercheurs ont remarqué que les cellules libéraient ces bulles de membrane cellulaire, appelées vésicules extracellulaires (VE), remplies d’ARN dégradés, de protéines et d’autres molécules. Mais ces sacs n’étaient considérés que comme des sacs poubelles qui évacuaient les déchets moléculaires décomposés d’une cellule lors du désencombrement de routine.

Puis, au début des années 2000, des expériences menées par Hadi Valadibiologiste moléculaire à l’Université de Göteborg, a révélé que l’ARN présent dans certains véhicules électriques ne ressemblait pas à des déchets. Le cocktail de séquences d’ARN était considérablement différent de ceux trouvés à l’intérieur de la cellule, et ces séquences étaient intact et fonctionnel. Lorsque l’équipe de Valadi a exposé des cellules humaines à des véhicules électriques provenant de cellules de souris, elle a été choquée d’observer que les cellules humaines absorbaient les messages d’ARN et les « lisaient » pour créer des protéines fonctionnelles qu’elles n’auraient pas pu fabriquer autrement.

Valadi a conclu que les cellules emballaient des brins d’ARN dans les vésicules spécifiquement pour communiquer entre elles. « Si je suis dehors et que je vois qu’il pleut, dit-il, je peux vous dire : si vous sortez, emportez un parapluie avec vous. » De la même manière, a-t-il suggéré, une cellule pourrait avertir ses voisins de l’exposition à un agent pathogène ou à un produit chimique nocif avant qu’ils ne soient eux-mêmes confrontés au danger.

Depuis lors, de nombreuses preuves ont émergé à l’appui de cette théorie, grâce aux améliorations de la technologie de séquençage qui permettent aux scientifiques de détecter et de décoder des segments d’ARN de plus en plus petits. Depuis que Valadi a publié ses expériences, d’autres chercheurs ont également observé des véhicules électriques remplis de combinaisons complexes d’ARN. Ces séquences d’ARN peuvent contenir des informations détaillées sur la cellule qui les a créées et déclencher des effets spécifiques dans les cellules réceptrices. Les résultats ont conduit certains chercheurs à suggérer que l’ARN pourrait être une lingua franca moléculaire qui transcende les frontières taxonomiques traditionnelles et peut donc coder des messages qui restent intelligibles à travers l’arbre de vie.

« L’ARN a déjà une signification dans chaque cellule, et c’est un code assez simple. » Amy Buck, Université d’Édimbourg

En 2024, de nouvelles études ont dévoilé d’autres facettes de cette histoire, montrant par exemple qu’avec les bactéries et les cellules eucaryotes, les archées échangent également ARN lié aux vésicules, ce qui confirme que le phénomène est universel dans les trois domaines de la vie. Une autre étude a élargi notre compréhension de la communication cellulaire entre les règnes en montrant que les plantes et les champignons infectieux peuvent utiliser des paquets d’ARN ravageurs comme une forme de guerre de l’information coévolutive : une cellule ennemie lit l’ARN et construit des protéines autodestructrices avec sa propre machinerie moléculaire.

«J’ai été impressionné par ce que l’ARN peut faire», a déclaré Amy Buckun biologiste de l’ARN à l’Université d’Édimbourg qui n’a pas participé à la nouvelle recherche. Pour elle, comprendre l’ARN comme moyen de communication « va au-delà de l’appréciation de la sophistication et de la nature dynamique de l’ARN au sein de la cellule ». La transmission d’informations au-delà de la cellule pourrait être l’un de ses rôles innés.

Livraison urgente

Le microbiologiste Susanne Erdmann étudie les infections virales dans Volcans Haloferaxun organisme unicellulaire qui prospère dans des environnements incroyablement salés tels que la mer Morte ou le Grand Lac Salé. On sait que les bactéries unicellulaires échangent largement des véhicules électriques, mais H. volcanii n’est pas une bactérie, c’est une archéenun membre de la troisième branche évolutive de la vie, qui présente des cellules construites différemment des bactéries ou des eucaryotes comme nous.

Parce que les véhicules électriques ont la même taille et la même densité que les particules virales étudiées par l’équipe d’Erdmann à l’Institut Max Planck de microbiologie marine en Allemagne, ils « apparaissent toujours lorsque vous isolez et purifiez des virus », a-t-elle déclaré. Finalement, son groupe est devenu curieux et a décidé de jeter un coup d’œil à ce qu’il y avait à l’intérieur.