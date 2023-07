Les cellules communistes influencent les entreprises en Chine (directeur du FBI)

La Chine exige que les entreprises américaines et étrangères hébergent des groupes qui surveillent leur conformité à l’orthodoxie du Parti communiste chinois, a déclaré mercredi le directeur du FBI, Christopher Wray, lors d’un témoignage au Congrès.

C’est une façon dont le gouvernement chinois a « exploité » les coentreprises afin d’obtenir les secrets et les informations des entreprises, a déclaré Wray au House Judiciary Committee.

« Aucun pays, aucun, ne présente une menace plus large et plus complète pour nos idées, notre innovation, notre sécurité économique que le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois », a déclaré Wray.

« À bien des égards, cela représente, je pense, la menace déterminante de notre époque », a-t-il déclaré.

Les critiques directes de Wray contre l’intrusion présumée du gouvernement chinois dans les affaires étrangères, dans un lieu où sa langue a par ailleurs été très surveillée, souligne la haute tension entre Pékin et Washington. Ses remarques font également suite aux visites à haut risque en Chine du secrétaire d’État Antony Blinken et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Mercredi, Wray avait été interrogé par le représentant Lance Gooden, R-Texas, sur la question de savoir si la Chine « nationalise essentiellement les entreprises américaines » en forçant les entreprises faisant des affaires dans le pays à autoriser le PCC à opérer des « cellules politiques » internes.

« Les PDG à qui j’ai parlé ont peur de dire quelque chose, ils disent qu’ils sont venus au FBI », a déclaré Gooden.

Wray l’a qualifié de « problème très important » qui mérite plus d’attention.

« Bien qu’il n’y ait pas de loi contre les coentreprises, le problème que nous avons est que le gouvernement chinois a trop souvent exploité ces coentreprises pour ensuite les utiliser comme moyen d’obtenir un accès abusif aux secrets et aux informations des entreprises », a déclaré le directeur du FBI.

Wray a déclaré que les Américains « seraient choqués d’apprendre » que pratiquement toutes les entreprises faisant des affaires en Chine sont tenues d’autoriser ces cellules.

« Si nous essayons d’installer quelque chose comme ça dans des entreprises américaines, ou si les Britanniques essayaient de le faire dans des entreprises britanniques ou dans un certain nombre d’autres endroits, les gens deviendraient fous, et à juste titre », a-t-il déclaré.

Wray n’a pas nommé d’entreprises spécifiques qui ont été obligées d’héberger des cellules du PCC en Chine. Il n’a pas non plus répondu directement à la préoccupation de Gooden selon laquelle Pékin avait intensifié son utilisation de ces cellules.

La Chambre de commerce américaine et le groupe de défense des PDG Business Roundtable, dont les membres comprennent les dirigeants de grandes entreprises telles qu’Apple et Nike, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC sur les remarques de Wray.

Plateforme de renseignement sur les risques commerciaux Sayari averti dans un rapport de 2021, les entreprises privées en Chine font face à une pression croissante pour donner plus d’influence aux cellules dites du PCC.

Ces sociétés sont tenues depuis 2018 de créer des cellules CCP afin d’être cotées sur les bourses nationales, selon Sayari. Les cellules, à leur tour, ont poussé à renforcer leur rôle dans la gouvernance d’entreprise, a indiqué la société.

Le journal de Wall Street signalé l’année dernière que les régulateurs chinois avaient modifié leurs règles pour les fonds d’investissement en valeurs mobilières, notamment en exigeant des entreprises étrangères telles que Roche noire et Fidelity pour créer des cellules communistes au sein de leurs opérations commerciales chinoises.

Le Financial Times auparavant signalé ce HSBC avait installé un comité CCP dans ses activités bancaires en Chine, ce qui en faisait le premier prêteur étranger à le faire.

Ce n’est pas la première fois que Wray s’inquiète des prétendus efforts de Pékin pour faire respecter les opinions politiques communistes au sein des entreprises étrangères opérant en Chine.

« C’est même au point où, en vertu de la loi chinoise, les entreprises chinoises de toute taille sont tenues d’héberger au sein de l’entreprise », a déclaré Wray dans une interview à CNBC. « Ils appellent cela un comité, mais c’est essentiellement une cellule dont la seule responsabilité est de s’assurer que l’entreprise adhère à l’orthodoxie du Parti communiste chinois. »

« Et cela ne s’applique pas seulement aux entreprises chinoises; cela s’applique également aux entreprises étrangères si elles atteignent une certaine taille en Chine », a déclaré Wray à CNBC.

Ces entreprises « doivent se conformer », a-t-il ajouté. « Ils doivent coopérer. »

L’échange avec Gooden est venu comme un répit aux questions pour la plupart hostiles que Wray a reçues de la majorité républicaine du comité. Le responsable de l’administration Biden a répondu à des questions passionnées et à de fréquentes interruptions des républicains largement centrées sur le parti pris politique perçu de l’agence contre les conservateurs.

— Christina Wilkie de CNBC a contribué à ce rapport.