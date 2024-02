Les célibataires en ont assez des applications de rencontres. Voici ce qu’ils font à la place – Boston News, Weather, Sports

New York (CNN) — Beaucoup de célibataires en ont marre glisser sur les applications de rencontres. Ils vont à la vieille école pour trouver la romance.

Les speed dating, les mixeurs pour célibataires et autres soirées de rencontres en groupe ont fait leur retour depuis la fin de la pandémie de Covid-19 alors que les célibataires cherchent à quitter leur écran et à rencontrer des partenaires potentiels en personne. (« Mardi Gras Singles Social » à New York, « Shuffle Speed ​​Dating à Chicago » et « Game Night Social » à Los Angeles sont quelques événements à venir.)

La fréquentation des événements de rencontres aux États-Unis a augmenté de 42 % en 2023 par rapport à 2022, selon la plateforme de billetterie Eventbrite, et était plus élevée qu’avant la pandémie.

Les événements de rencontres avec les yeux bandés, sportifs et de jeux de société se sont développés sur Eventbrite. Les événements de rencontres basés sur le jeu ont augmenté de 163 % en 2023 et les événements de rencontres sportives comme les cours de pickleball et de spin ont connu une augmentation de 135 % sur la plateforme. Même les sociétés d’applications de rencontres elles-mêmes lancent des mixeurs pour célibataires pour s’adapter à la tendance.

La Saint-Valentin est une journée populaire pour les rencontres entre célibataires.

Dimanche, les événements pour célibataires répertoriés pour la Saint-Valentin ont augmenté de 41 % cette année par rapport à l’année dernière, selon Eventbrite.

“La plainte numéro un que j’entends est que les gens ressentent une lassitude avec les applications de rencontres”, a déclaré Maria Avgitidis, PDG de la société de mise en relation Apage Match. “Nous devons recommencer à sortir ensemble comme si nous étions en 1988.”

Les rencontres et autres événements de rencontres en personne sont des moyens de recréer des « tiers espaces » qui existaient avant les applications où les gens pouvaient spontanément apprendre à se connaître, a-t-elle déclaré.

Quarante-cinq pour cent des baby-boomers ont rencontré leur partenaire via une installation ou au travail, contre 26 % des Millennials et de la génération Z, selon Sondage Ipsos.

Les événements en personne « imitent comme si vous vous rencontriez par l’intermédiaire d’un ami », a déclaré Avgitidis. “Il est vraiment difficile de capter une ambiance via un SMS, et il y a beaucoup de pression lors des premiers rendez-vous lorsque vous avez éliminé le temps passé ensemble auparavant.”

Linda de Lucca, qui dirige Pré-rencontre, un service de speed dating et d’événements pour célibataires présent dans plus de 50 villes, a déclaré que ses activités étaient lentes avant et pendant la pandémie. Mais il a rebondi.

“Aujourd’hui, et surtout après la pandémie, notre activité est en plein essor”, a déclaré de Lucca. “Nous avons ajouté des deuxièmes événements tous les soirs, presque pour couvrir la demande.”

« Il y a quelque chose qui s’appelle la chimie », dit-elle. « Des milliards de dollars ont été dépensés pour tenter de reproduire l’expérience d’une rencontre face à face. Et cela n’a jamais été reproduit.

Sentiments mitigés à propos des applications de rencontres

Les rencontres en ligne ont été stigmatisées pendant des années, mais elles constituent désormais la principale forme de rencontre.

Selon Match, 25 % ont rencontré leur premier rendez-vous le plus récent en ligne, contre 20 % qui se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami.

Pourtant, les utilisateurs de rencontres en ligne sont divisés sur la question de savoir si leurs expériences sur les applications de rencontres ont été positives.

Cinquante-trois pour cent des personnes déclarent que leurs expériences personnelles ont été très ou plutôt positives sur les applications de rencontres, selon Banc. Quarante-six déclarent avoir été très ou plutôt négatifs.

Match Group – propriétaire de Tinder, Hinge et d’autres applications de rencontres – et Bumble ont connu un essor au plus fort de la pandémie en 2020 et 2021 et ont vu des millions de nouveaux utilisateurs et une hausse des cours des actions. Mais ils sont en chute libre.

Depuis le pic de Match Group en 2021, les actions ont perdu près de 80 % de leur valeur. Bumble a également chuté d’environ 80 % depuis son introduction en bourse en 2021.

Le PDG de Hinge, Justin McLeod, a reconnu la fatigue des applications de rencontres chez certains célibataires dans une interview en décembre.

“Vous êtes débordés : il y a tellement d’activité, et tellement de monde, et tout le monde commence à se ressembler, et les conversations se meurent”, dit-il. a déclaré au Financial Times.

Les applications de rencontres évoluent également pour tenter de faciliter les événements en personne.

De nouvelles applications telles que Thursday sont apparues et organisent des événements pour célibataires dans les grandes villes. Bumble a lancé Bumble IRL, invitant les célibataires à « démarrer le chat en personne » lors de cours de spin, de sorties de service communautaire et d’autres rassemblements de célibataires en personne.

“Il y a eu une tendance à revenir en personne et à vivre des expériences de la vie réelle”, a déclaré Rachel DeAlto, experte en chef en matière de rencontres chez Match Group.

L’été dernier, Match a lancé 72 Hours, une fonctionnalité conçue pour permettre aux gens de quitter leur téléphone et d’avoir un rendez-vous dans les trois jours.

Cette fonctionnalité est conçue pour « interrompre les échanges de messages incessants et mettre les gens hors ligne » plus rapidement, a-t-elle déclaré.

(Copyright (c) 2023 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception