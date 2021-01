Tout le monde a célébré le réveillon du Nouvel An un peu différemment cette année au milieu de la pandémie de coronavirus.

Voici comment la liste A et les stars de la télé-réalité ont sonné dans la nouvelle année avant 2021.

Kylie Jenner a rejoint sa magnifique soeur Kendall Jenner pour une pause enneigée à Aspen.

La magnat du maquillage s’est déshabillée jusqu’à son bikini alors qu’elle bravait les températures rafraîchissantes dans une piscine privée.

Elle a écrit: «Nager en 2021».







(Image: kyliejenner / Instagram)



Ce ne sont pas les seules stars à s’envoler pour une pause glamour pour célébrer la nouvelle année.

Chloe Ferry s’est dirigée vers le Dubaï brûlé par le soleil où elle grésille en bikini.

Elle a écrit: « Si prête à laisser beaucoup de choses derrière elle en 2020. »

Molly-Mae Hague et Tommy Fury viennent de rentrer des Maldives et de Dubaï eux-mêmes.

Ils se sont imprégnés de la glorieuse atmosphère hivernale du pays des merveilles lors d’une promenade de retour chez eux.

Elle a écrit: « Une belle promenade de la Saint-Sylvestre dans la neige. »

Même Victoria et David Beckham étaient soulagés que 2020 était enfin terminé – tout comme nous!

Ils ont tous deux profité des médias sociaux pour marquer l’occasion.

Elle a écrit: « Bonne année !! Et Dieu merci, c’est fini! Ce fut une année très différente (et un Noël très différent) pour beaucoup d’entre nous mais je suis toujours aussi reconnaissante pour tous les souvenirs que nous avons pu reconstituer. l’année dernière, voici 2021! Bisous xx vb. «

David a ajouté: « J’envoie tout mon amour où que vous soyez dans le monde.

« Ce fut une année difficile qui nous a beaucoup appris, surtout ce qui est le plus important. Voici une 2021 plus radieuse. Bonne année. »

Amy Hart a peut-être partagé une photo de bikini, mais elle a admis qu’elle était enveloppée dans sa serviette et son bonnet de douche à la maison.

Elle a écrit: « 2020, si vous ne riez pas, vous pleurerez. Ceci est, bien sûr, une vieille photo. Je me détends actuellement dans ma serviette et mon bonnet de douche en essayant de trouver la motivation pour me préparer (pour le salon.)

«Je fais toujours un essai sur NYE mais pas cette année, alors allons-y avec les 3 choses principales; j’ai écrit un article pour parler au nom des personnes que j’aime le plus (j’aurais aimé ne pas avoir à le faire, mais j’étais heureux de pouvoir aider en quelque sorte), j’ai pu interviewer des gens plus fabuleux et avoir plus de rêves scéniques qui se réalisent et bien sûr, AmzFest. Gang de bonne année, toujours reconnaissant pour l’amour et le soutien! «

Emma Bunton se préparait également à une nuit tranquille avec sa famille le soir du Nouvel An.

Se préparer à voir la nouvelle année à la maison en famille et se sentir très à l’aise! 2020 a été une année que la plupart d’entre nous voudront oublier, mais je voulais dire merci à tous ceux qui ont été là pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Votre dévouement, votre force et vos soins sont ce dont je me souviendrai le plus cette année.

« Bonne année et voici une 2021 meilleure pour tout le monde. »

Ailleurs, Scarlett Moffatt a juré à 2020 alors qu’elle faisait ses adieux à l’année dernière.

Cependant, la beauté de Gogglebox a révélé qu’elle s’était rapprochée de son autre moitié Scott en 2020.

Elle a écrit: « 2020 a hâte de vous le dire … enfin en un mot! La seule chose que 2020 m’a amenée est plus proche de cet homme @scottdobby.

«Je me considère toujours comme indépendante, volontaire et féministe. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas dire du fond du cœur merci de m’avoir aidé à traverser cette année.

« Ce fut la pire année pour tant de raisons différentes, mais 2021 nous donne l’opportunité de commencer un nouveau chapitre de notre vie. Je sais que pour certains ce n’est qu’un changement de date, mais pour moi et pour beaucoup d’autres, c’est ce sentiment de nouveau départ.

« Je sais ce que j’emmène avec moi en 2021 et ce que je laisse derrière moi en 2020. Je sais que nous pouvons tous traverser cette année ensemble, je vous promets que nous pouvons Bonne année à tous # love # newyear # bye2020 # bonjour # 2021. »

Louise Redknapp a avoué que cela avait été une année difficile pour toutes les personnes impliquées.







(Image: louiseredknapp / Instagram)



Cependant, elle tenait à regarder du bon côté en mettant en évidence certains de ses souvenirs préférés.

Il s’agissait notamment de faire de la nouvelle musique, de partir en tournée, de faire une pause à Ibiza et de se rapprocher de ses fils.

Elle a écrit: « Ce fut une année difficile pour nous tous, mais il y a eu des moments amusants. »

De l’autre côté de l’étang, Taylor Swift a posé dans un costume d’ours décalé pour une photo le soir du Nouvel An.

Elle a signé: « Bye 2020, ça a été bizarre. »

Kirsty Gallacher attendait avec impatience une belle 2021.

La présentatrice a impressionné dans une robe fendue aux cuisses révélant ses jambes.

Elle a posté: « En vous souhaitant à tous une bonne et bonne année, voici une excellente 2021. »