Les célébrités se souviennent de Lisa Marie Presley

Des célébrités ont exprimé leur choc et leur chagrin sur les réseaux sociaux suite à la mort de Lisa Marie Presley, l’auteur-compositeur-interprète et enfant unique d’Elvis Presley.

«Il y a le chagrin et puis il y a le chagrin. Ce serait de la tristesse et à plus de niveaux que je ne peux en compter », a déclaré le chanteur des Smashing Pumpkins Billy Corgan jeudi soir sur Instagram, où il a également partagé une photo de lui avec Mme Presley. “Je ne peux vraiment pas trouver les mots pour exprimer à quel point c’est vraiment triste.”

“Lisa petite fille, je suis vraiment désolé”, a déclaré l’acteur John Travolta sur Instagram. “Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrai.”

L’auteure-compositrice Linda Thompson, qui est sortie avec Elvis dans les années 1970, s’est également rendue sur Instagram. “Mon cœur est trop lourd pour les mots”, a-t-elle déclaré.