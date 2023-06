Les célébrités réagissent un an après le renversement de Roe V Wade Mopays.com

Voir la galerie





Kamala Harris, Michelle obama et Hillary Clinton a mené la charge en protestant contre l’annulation par la Cour suprême de Roe V. Wade un an après la prise de la décision controversée du 24 juin 2022. Les trois puissantes stars politiques se sont tournées vers leurs médias sociaux pour demander à leurs partisans de garder espoir et de continuer à se battre après le le droit à l’avortement dans tous les États a été supprimé. « Il y a une crise des soins de santé reproductive en Amérique et nous continuerons à nous battre pour protéger la santé des femmes et le droit de prendre des décisions concernant leur propre corps », a déclaré le vice-président. tweeté.

Un an après la décision Dobbs, les soi-disant dirigeants extrémistes ont promulgué des lois qui interdisent l’avortement, certaines sans exception pour les victimes de viols et d’inceste. pic.twitter.com/g91USvlnKI – Kamala Harris (@KamalaHarris) 24 juin 2023

Et Kamala ne s’est pas arrêté là. Elle a également fait savoir à ses abonnés ce qu’elle et le président Joe Biden prévoyaient de faire à propos de la décision, en disant: «Des extrémistes au Congrès envisagent d’interdire l’avortement dans tout le pays — Président @Joe Biden et je ne l’accepterai pas. Elle a également partagé: «Les démocrates se battent pour les droits reproductifs et une législation qui rétablit les protections de Roe v. Wade. Et la majorité des Américains sont avec nous.

La référence majoritaire de Kamala intervient alors qu’un nouveau sondage publié par Gallup montre que 61% des Américains désapprouvent la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade. Un record de 69% des Américains affirment également que l’avortement devrait généralement être légal au cours des trois premiers mois de la grossesse et 52% affirment que l’avortement est moralement acceptable.

Des jours comme celui-ci, il est important de se rappeler que le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Cela peut prendre des années pour atteindre le résultat que nous voulons voir. C’est pourquoi il est essentiel que nous soutenions les organisations sur le terrain qui travaillent chaque jour pour faire une différence. – Michelle Obama (@MichelleObama) 24 juin 2023

En fait, une majorité d’Américains soutenaient le droit à l’avortement avant même que la Cour suprême n’émette la décision Dobbs c.Jackson Women’s Health Organization décision annulant la décision de 1973 Roe contre Wade décision. Comme le montre le sondage Gallup, ces chiffres ont augmenté depuis la décision, d’autant plus que les incidents où les femmes sont confrontées à des situations mettant leur vie en danger en raison de fausses couches non traitées sont devenus publics. Étonnamment, il y a eu des cas où des filles aussi jeunes que dix ans ont dû traverser les frontières de l’État pour recevoir les soins de santé nécessaires qu’elles méritent. Ces cas alarmants mettent en lumière les défis et les obstacles auxquels sont confrontées les populations vulnérables pour obtenir les services médicaux essentiels dont elles ont besoin.

Ces situations déchirantes sont ce contre quoi Kamala, Michelle et Hillary protestent. Michelle tweeté des mots d’espoir, en disant : « Des jours comme celui-ci, il est important de se rappeler que le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Cela peut prendre des années pour atteindre le résultat que nous voulons voir. C’est pourquoi il est essentiel que nous soutenions les organisations sur le terrain qui travaillent chaque jour pour faire une différence. Et Hillary a doublé sur le nouveau sondage Gallup, en écrivant« Un an après la chute de Roe, souvenez-vous : les Américains s’opposent massivement à l’interdiction de l’avortement. »

Un an après la chute de Roe, souvenez-vous : les Américains s’opposent massivement à l’interdiction de l’avortement. pic.twitter.com/AHs6kr3iwm – Hillary Clinton (@HillaryClinton) 24 juin 2023

la fille d’Hillary, Chelsea Clintonest allé encore plus fort, révélant sa colère un an après Judge Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett a affirmé que le pouvoir de déterminer les droits à l’avortement devrait être confié aux représentants élus du peuple au niveau de l’État. Lors d’un sommet sur la santé à Aspen le 23 juin, le jeune militant a déclaré: «Je suis vraiment f ****** en colère et c’est un endroit inconfortable. Je suis vraiment en colère parce que nous savons que des femmes sont mortes. Son discours passionné est devenu viral, regardez ci-dessous.

Chelsea Clinton parle aussi pour moi. pic.twitter.com/GOx11c6c4L – Nancy Lee Grahn (@NancyLeeGrahn) 23 juin 2023

Comme prévu, Joe Biden, Barack Obama et des célébrités comme Alyssa Milano et Sophie Buisson s’est également joint aux voix contre le renversement de Roe V. Wade. Continuez à faire défiler pour voir leurs réactions, ci-dessous.

Après la décision extrême de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, j’ai signé un décret exécutif pour protéger l’accès aux services de soins de santé comme l’avortement et promouvoir la sûreté et la sécurité des patients, des prestataires et des cliniques, mais le Congrès doit faire plus. pic.twitter.com/3re4z4xoni —Joe Biden (@JoeBiden) 24 juin 2023

Le président Biden a lancé son Twitter compte avec des messages, des photos et des clips montrant sa déception face au jugement un an plus tard. « Après la décision extrême de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, j’ai signé un décret exécutif pour protéger l’accès aux services de soins de santé comme l’avortement et promouvoir la sûreté et la sécurité des patients, des prestataires et des cliniques, mais le Congrès doit faire plus. »

Vous savez pourquoi les fanatiques anti-choix qui soutiennent le renversement de Roe V Wade refusent d’appeler les hommes qui provoquent des grossesses à assumer toute responsabilité financière depuis le moment de la conception jusqu’à l’âge adulte ? Parce qu’il ne s’agit pas de « vie ». Il s’agit de contrôler les femmes. —Bradley Whitford (@BradleyWhitford) 23 juin 2023

Acteur Bradley Whitford n’était pas timide quand il a pris son réseaux sociaux pour fustiger la décision époustouflante de la Cour suprême en juin dernier. « Vous savez pourquoi les fanatiques anti-choix qui soutiennent le renversement de Roe V Wade refusent d’appeler les hommes qui provoquent des grossesses à assumer toute responsabilité financière depuis le moment de la conception jusqu’à l’âge adulte ? Parce qu’il ne s’agit pas de « vie ». Il s’agit de contrôler les femmes.

Cela fait un an que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade. Depuis lors, 14 États ont interdit la plupart des avortements, laissant des millions de femmes et de filles sans recours pour obtenir les soins dont elles ont besoin. Et pourtant, il y a des raisons d’espérer. Après l’annulation de Roe v. Wade, les électeurs de… – Barak Obama (@BarackObama) 24 juin 2023

Le Congrès doit agir. pic.twitter.com/YFfWLUpdsM – Président Biden (@POTUS) 24 juin 2023

Charmé La star Alyssa a retweeté un message de Biden, qui était simplement : « Le Congrès doit agir : restaurer Roe ». L’année dernière, peu de temps après la décision d’annulation, Alyssa a demandé à plus de célébrités de s’exprimer sur la question. «Je vous vois tous, célébrités et influenceurs, qui avez trop peur d’utiliser votre voix au nom de la justice reproductive. Je vous vois parler de régimes et de maquillage et de vos nouveaux films alors que notre droit à l’autonomie corporelle nous est retiré. Nous avons besoin de toi. Se fiancer. »

Aujourd’hui marque exactement un an depuis que la Cour suprême républicaine a détruit Roe v. Wade. Lorsque nous avons essayé * deux fois * le dernier Congrès de garder Roe comme loi du pays, tous les républicains du Congrès ont voté non. Ne l’oublie pas. pic.twitter.com/EMYZxhTFwt — Bill Pascrell, Jr. 🇺🇸🇺🇦 (@BillPascrell) 24 juin 2023

Une colline d’arbre la star Sophia a retweeté un message (ci-dessus) du membre du Congrès du New Jersey Bill Pascrell. Il disait: «Aujourd’hui marque exactement un an depuis que la Cour suprême républicaine a détruit Roe v. Wade. Lorsque nous avons essayé * deux fois * le dernier Congrès de garder Roe comme loi du pays, tous les républicains du Congrès ont voté non. Ne l’oublie pas. »

