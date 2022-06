Les célébrités réagissent au verdict de Depp-Heard

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Johnny Depp est sorti victorieux de son procès en diffamation contre l’ex-femme Amber Heard mercredi avec un jury accordant à l’acteur 15 millions de dollars à l’issue d’un procès de sept semaines qui comprenait des allégations choquantes d’abus de la part du plaignant et du défendeur.

Des millions de personnes ont regardé le procès à la télévision, via les médias sociaux et à travers de nombreux canaux, obtenant un aperçu et une opinion à chaque tournant.

Après avoir examiné les arguments des deux côtés, le jury de sept membres composé de cinq hommes et deux femmes a également statué en faveur de Heard, en partie, concluant que Depp l’avait diffamée par l’intermédiaire de son avocat. Le jury lui a accordé 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires.

Les fans de Johnny Depp ont éclaté de joie lorsque ses principaux avocats, Ben Chew et Camille Vasquez, ont quitté le palais de justice et ont fait une brève déclaration.

“Le verdict d’aujourd’hui confirme ce que nous avions dit depuis le début, à savoir que les allégations contre Johnny Depp sont diffamatoires et ne sont étayées par aucune preuve. Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au jury pour sa délibération minutieuse, au juge et au personnel du tribunal”, a déclaré Vasquez. a dit.

Chew a déclaré que son équipe était “vraiment honorée” de représenter Depp et “ravie que le procès ait trouvé un écho auprès de tant de personnes dans le public qui apprécient la vérité et la justice”.

Après le verdict du jury, de nombreuses célébrités se sont tournées vers leurs propres réseaux sociaux et autres plateformes pour peser sur la décision.

“Je suis profondément heureuse que la vérité soit sortie”, a déclaré Sherilyn Fenn à Fox News Digital dans un communiqué. “C’est justice pour l’attaque contre la vie de John Christopher. Que la guérison commence.” Sherilyn a inclus un emoji cœur rouge dans sa réponse.

Fenn et Depp sont sortis ensemble pendant 3 ans et demi après s’être rencontrés sur le tournage du film étudiant de 1985 “Dummies”.

Sharon Osbourne a également réagi en temps réel au verdict lors d’une apparition dans l’émission TalkTV de Piers Morgan, disant à l’animatrice qu’elle ne s’attendait pas au résultat de ses rêves les plus fous.

“Wow, ce n’était pas ce à quoi je m’attendais”, a déclaré la star évincée du talk-show. “Je veux dire, je voulais que Johnny gagne, mais je ne m’y attendais pas.”

Le chanteur Jordan Pruitt, qui a été un fervent partisan de Depp pendant l’épreuve, a simplement tweeté “#TruthWins”, ajoutant “#JohnnyDepp”.

Le mannequin Naomi Campbell a laissé des emojis au cœur rouge sur la déclaration de Depp sur les réseaux sociaux publiée sur Instagram, tout comme l’actrice Ashley Benson.

Professionnelle le joueur de jeux vidéo Ninja a tweeté: “Merde, j’ai hâte qu’Amber Heard ‘gage’ les 15 millions qu’elle doit maintenant à Depp.” C’était en réponse à la promesse – en millions – que Heard a déclaré qu’elle n’avait pas encore donné à l’American Civil Liberties Union (ACLU) après avoir annoncé qu’elle ferait un don à l’organisation.

Pendant ce temps, les fans semblaient penser qu’Amy Schumer se tenait apparemment avec Heard quand elle est allé sur Instagram mercredi pour taper une citation de Gloria Steinem : “Toute femme qui choisit de se comporter comme un être humain à part entière doit être avertie que les armées du statu quo la traiteront comme une sale blague… Elle aura besoin de sa fraternité.”

Depp, 58 ans, a déclaré avoir déposé une plainte en diffamation de 50 millions de dollars contre son ex-femme, 36 ans, pour “effacer son nom” et récupérer les revenus potentiels qu’il prétend avoir perdus à Hollywood en raison des allégations de Heard.

La star de “Pirates des Caraïbes” a déclaré dans sa plainte que l’actrice l’avait diffamé dans un éditorial de 2018 qu’elle avait écrit pour le Washington Post qui alléguait qu’elle avait été victime de violence domestique et émotionnelle sans nommer spécifiquement Depp. Heard s’est identifiée dans l’article comme une “personnalité publique représentant la violence domestique”.

Au cours du procès, Heard a également accusé l’interprète de “Charlie et la chocolaterie” d’avoir conspiré avec son avocat, Adam Waldman, pour la diffamer en qualifiant ses allégations d’abus de canular dans trois déclarations à la presse. Le juge Penney Azcarate a réduit les dommages-intérêts punitifs de Depp de 5 millions de dollars à 350 000 dollars en raison de la loi de l’État de Virginie.

Heard a déclaré dans un communiqué après le verdict qu’elle avait le “cœur brisé” par le résultat.

“La déception que je ressens aujourd’hui est au-delà des mots. J’ai le cœur brisé que la montagne de preuves n’était toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l’influence et à l’emprise disproportionnés de mon ex-mari”, a déclaré Heard dans sa déclaration.

“Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C’est un revers. Cela ramène l’horloge à une époque où une femme qui parlait et s’exprimait pouvait être publiquement honteuse et humiliée. Cela fait reculer l’idée que la violence contre les femmes doit être prise au sérieux.

“Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à amener le jury à ignorer la question clé de la liberté d’expression et à ignorer les preuves si concluantes que nous avons gagné au Royaume-Uni”, a noté Heard. “Je suis triste d’avoir perdu cette affaire. Mais je suis encore plus triste d’avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu’Américain – de parler librement et ouvertement.”

Depp a déclaré qu’il se sentait “vraiment touché” par le soutien qu’il a reçu et qu’il a le sentiment que “le jury m’a rendu ma vie”.

“Il y a six ans, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes proches, et aussi la vie des gens qui depuis de très nombreuses années m’ont soutenu et cru en moi ont changé à jamais.

“Le tout en un clin d’œil. Des allégations fausses, très graves et criminelles m’ont été adressées via les médias, ce qui a déclenché un déluge sans fin de contenus haineux, bien qu’aucune accusation n’ait jamais été portée contre moi. Il avait déjà fait le tour du monde deux fois en une nanoseconde, et cela a eu un impact sismique sur ma vie et ma carrière.

“Et six ans plus tard, le jury m’a rendu ma vie. Je suis vraiment touché. Ma décision de poursuivre cette affaire, sachant très bien la hauteur des obstacles juridiques auxquels je serais confronté et le spectacle inévitable et mondial dans ma vie, n’a été faite qu’après mûre réflexion.

“Dès le début, l’objectif de porter cette affaire était de révéler la vérité, quelle que soit l’issue. Dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui sont restés inébranlables dans leur soutien envers moi.

“Je me sens en paix en sachant que j’ai enfin accompli cela. Je suis, et j’ai été, submergé par l’effusion d’amour et le soutien colossal et la gentillesse du monde entier. J’espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d’autres, hommes ou femmes, qui se sont retrouvés dans ma situation, et que ceux qui les soutiennent n’abandonnent jamais.”

“J’espère également que la position reviendra désormais à innocent jusqu’à preuve du contraire, tant au sein des tribunaux que dans les médias. Je tiens à souligner le noble travail du juge, des jurés, du personnel du tribunal et des shérifs qui ont sacrifié leur propre le temps d’en arriver là, et à mon équipe juridique diligente et inébranlable qui a fait un travail extraordinaire en m’aidant à partager la vérité. Le meilleur reste à venir, et un nouveau chapitre a enfin commencé.

” Veritas numquam perit. La vérité ne périt jamais. “

