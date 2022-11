Les célébrités réagissent au décès du décollage

Des célébrités, des athlètes et bien d’autres partagent leurs condoléances après le meurtre insensé de Takeoff à Houston.

Mardi matin, la nouvelle tragique a annoncé que Takeoff, 1/3 des Migos, avait été tué à Houston, au Texas. Les détails entourant son meurtre ne sont toujours pas clairs, mais la fusillade s’est produite à l’extérieur d’un bowling où se tenait un événement privé. Le décollage était à Houston avec son oncle Quavo sur un balcon avec un grand groupe lorsqu’une altercation a éclaté qui a conduit à des coups de feu.

Le décollage a été déclaré mort sur les lieux. Quavo n’a pas été blessé, mais la police de Houston a confirmé que deux autres victimes se trouvaient dans des hôpitaux voisins avec des blessures.

Des célébrités partagent leurs condoléances pour le décollage et sa famille après son décès tragique

Alors que la nouvelle du décès de Takeoff se répandait, de nombreux proches associés et pairs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs condoléances. Rich The Kid, qui était proche de Takeoff avant leurs carrières de rap respectives, a partagé un message sincère.

Aujourd’hui, j’ai perdu plus qu’un frère. Mon jumeau mon meilleur ami tout, je ne veux pas y croire, je ne peux pas. La personne la plus humble que je connaisse avait l’habitude de partager des chaussures et des vêtements avant de le faire sans problème! Tu me manques déjà tu ne méritais pas ça !! je ne peux pas arrêter de pleurer je t’aime tellement frère pour toujours🤞🏾❤️🤝🏽 🕊

Le comédien Druski, originaire du nord d’Atlanta, comme le rappeur Migos, a partagé ses condoléances.

Aujourd’hui est un jour triste pour Gwinnett @yrntakeoff vous et les Migos avez joué un rôle si important dans mon inspiration pour mon succès étant du même endroit et vous voyant tous le faire en premier… Bon sang, je pensais que j’étais Migo Gang autant qu’avant lancez yalls gang inscrivez-vous 😂 Celui-ci fait mal mec, nous devons arrêter cette merde finalement 🙏🏾🤦🏾‍♂️ #RIPTake

Vous pouvez lire plus de condoléances et d’hommages à Takeoff de la part de Gucci Mane, Kerry Washington et de politiciens ci-dessous.