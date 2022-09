Les célébrités réagissent au décès du rappeur de Philadelphie PnB Rock après son tragique assassinat à Los Angeles.

Hier, le rappeur de Philadelphie PnB Rock a été assassiné à Los Angeles alors qu’il mangeait avec sa petite amie au Roscoe’s Chicken and Waffles. PnB aurait été la cible du vol à main armée pour ses bijoux qui lui ont été enlevés après avoir reçu une balle dans la poitrine. Le LAPD a annoncé qu’il était décédé à 13 h 59, envoyant des ondes de choc et du chagrin dans toute la communauté hip-hop qui a déjà perdu tant d’artistes talentueux à cause d’une violence armée insensée.

Les célébrités réagissent au décès tragique de PnB Rock

Alors que les détectives des médias sociaux passaient la journée à se demander si une publication Instagram conduisait au vol, ses amis partageaient leurs condoléances pour le défunt rappeur. Tout en partageant ses condoléances, une récente interview entre Akademiks et PnB Rock a fait surface et a mis en évidence les problèmes antérieurs qu’il a rencontrés en passant du temps à Los Angeles avec sa famille.

PnB aurait été à Los Angeles pour assister au mariage de son ami et collègue rappeur Tee Grizzley. Lorsque les condoléances ont commencé à se dérouler, Tee Grizzley a partagé des photos avec PnB Rock de son mariage qui n’avait eu lieu que 24 heures avant son meurtre. Vous pouvez lire les articles de Tee et d’autres et les hommages à PnB ci-dessous.