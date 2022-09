Les célébrités réagissent au décès du rappeur de Philadelphie PnB Rock après son assassinat tragique lundi.

Hier, PnB Rock a été tragiquement abattu à Los Angeles alors qu’il mangeait avec sa petite amie au Roscoe’s Chicken and Waffles. PnB aurait été la cible du vol à main armée pour ses bijoux qui lui ont été enlevés après avoir reçu une balle dans la poitrine. LAPD a annoncé qu’il est décédé à 13h59 et sa mort a envoyé des ondes de choc et de chagrin dans toute la communauté Hip-Hop.

Les célébrités réagissent au décès tragique de PnB Rock

Alors que les détectives des médias sociaux ont passé la journée à se demander si une publication Instagram du partenaire du rappeur avait conduit au vol, ses amis ont partagé leurs condoléances. De plus, une récente interview mettant en vedette DJ Akademiks et PnB Rock a refait surface et montre la défunte star révélant les problèmes qu’il a rencontrés à Los Angeles tout en passant du temps avec sa famille.

PnB aurait été à Los Angeles pour assister au mariage de son ami et collègue rappeur Tee Grizzley.

Lorsque les condoléances ont commencé à se dérouler, Tee Grizzley a partagé des photos avec PnB Rock de son mariage qui n’avait eu lieu que 24 heures avant son meurtre. Il a surnommé Rock un “véritable ami” et s’est engagé à “ne jamais l’oublier”.

Vous pouvez voir plus de réactions de célébrités au décès malheureux de PnB Rock ci-dessous.