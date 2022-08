Les célébrités réagissent au décès de la légende du basket-ball Bill Russell.

Les célébrités réagissent au décès de la légende du basket-ball et 11 fois champion de la NBA Bill Russell, décédé à l’âge de 88 ans.

Hier, le monde a perdu une icône et une légende du sport, Bill Russell. Bill a été un pionnier du basket-ball, il a été un centre pour les Celtics de Boston de 1956 à 1969. Au cours des 13 années, Bill a remporté 11 bagues de championnat, ses deux dernières étant le premier entraîneur noir dans n’importe quel sport américain majeur. En dehors du terrain, Bill a enduré et surmonté le racisme extrême chaque année où il a joué. Russell était un créateur de différence dans le sport de la même manière que Jackie Robinson l’était pour le baseball. Sa fille a rappelé aux gens ce pour quoi il s’est battu et ce qu’il a enduré Newsweek.

“Du boycott d’un match d’exhibition de 1961 pour démasquer la discrimination trop longtemps tolérée, à la direction du premier camp de basket-ball intégré du Mississippi dans le sillage brûlant de l’assassinat de Medgar Evans, à des décennies d’activisme finalement reconnu par sa réception de la Médaille présidentielle de la liberté en 2010 , Bill a dénoncé l’injustice avec une franchise impitoyable qui, selon lui, perturberait le statu quo, et avec un exemple puissant qui, bien que jamais son humble intention, inspirera à jamais le travail d’équipe, l’altruisme et un changement réfléchi.

