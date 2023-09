Les célébrités réagissent à la relation entre Taylor Swift et Travis Kelce – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock/Matt Baron/Shutterstock

Sauf si vous vivez sous un rocher, Taylor Swift et Travis KelceLa nouvelle relation de a pris le dessus sur Internet – à tel point que plusieurs célébrités se sont prononcées à ce sujet. Des acteurs aux athlètes, plusieurs stars ont montré leur soutien au couple après que l’artiste de « Bad Blood » ait été aperçu à côté de sa famille lors d’un match des Chiefs de Kansas City le 24 septembre.

La première célébrité à engager la conversation n’était autre que le frère de Travis, Jason Kelce. Alors que les rumeurs commençaient à circuler sur la romance naissante de Travis et Taylor, Jason n’a pas pu s’en empêcher et l’a commenté lors d’une apparition au WIP Morning Show de Philadelphie.

« Je ne sais pas vraiment grand-chose de ce qui se passe dans la vie amoureuse de Travis », a déclaré le centre des Eagles de Philadelphie. « J’essaie de garder ses affaires [as] son entreprise et tout droit sorti de ce monde. Ayant dit cela. … Je pense que c’est vrai à 100 pour cent.

Continuez à lire pour voir qui d’autre a fait preuve d’esprit d’équipe pour la nouvelle romance de Taylor et Travis !

Hilarie Burton Morgan

L’ancien Une colline d’arbre La star s’est adressée à X – anciennement connu sous le nom de Twitter – pour noter qu’elle est « profondément investie » dans leur romance en félicitant Travis pour avoir invité Taylor à son jeu.

« Conseil de pro… vous méritez quelqu’un qui vous invite à travailler avec lui », a tweeté Hilarie. « Cela montre : 1. Ils pensent que tu es tellement génial [and] ils veulent que tout le monde, des copains au patron, vous rencontre. 2. Ils travaillent dur et ils sont BON, et ils veulent que vous le voyiez. J’ai volé pour voir [my husband, Jeffrey Dean Morgan] sur un plateau il y a 14 ans. #kelceswift [sic].»

Jana Kramer

Jana a commenté une série de publications sur Instagram couvrant la relation entre Taylor et Travis. L’un de ses commentaires disait: « Je suis tellement là pour ça. »

Patrick Mahomes

On a demandé au coéquipier de Travis lors d’une conférence de presse s’il avait rencontré Taylor en personne, ce à quoi il a répondu : « Oui, je l’ai rencontrée. Elle est vraiment cool, de bonnes personnes. Mais comme Trav l’a dit, mec, je vais leur laisser leur intimité et continuer à avancer.

Jason Sudeikis

Bien que le Ted Lasso La star n’a pas commenté publiquement la paire, Jason a « aimé » le tweet de la NFL qui disait : « Bienvenue à #ChiefsKingdom, @taylorswift13 !

Jason Kelce

Dans une interview sur SportsRadio 94 WIP, Jason a noté qu’il « semble vraiment que [Travis] va au-delà des attentes pour être un gentleman »à Taylor.

« Je suis heureux que cela se soit finalement produit aux yeux du public, alors j’espère que je pourrai arrêter de me poser des questions à ce sujet », a plaisanté Jason. « C’était amusant de voir le monde entier s’en rendre compte, pour être honnête avec vous. »