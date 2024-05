Les célébrités réagissent à la mort du réalisateur de « Super Size Me »

Morgan Spurlock en 2017.

L’industrie du divertissement pleure le documentariste Morgan Spurlock.

Spurlock, surtout connu pour son documentaire nominé aux Oscars Super taille moidans lequel il avait consommé de la restauration rapide pendant 30 jours pour en souligner les dangers, est décédé jeudi à l’âge de 53 ans des suites d’un cancer.

« C’était un triste jour, car nous avons dit au revoir à mon frère Morgan », a déclaré son frère Craig Spurlock dans un communiqué familial. « Morgan a tant donné par son art, ses idées et sa générosité. Aujourd’hui, le monde a perdu un véritable génie créatif et un homme spécial. Je suis tellement fier d’avoir travaillé avec lui.

Après l’annonce de la mort de Spurlock, Les Simpsons scénariste et producteur exécutif Al Jean tweeté, « Je suis triste d’apprendre le décès de Morgan Spurlock. Un homme très talentueux, drôle et brillant et un véritable ami pour Les Simpsons. Une grande perte.

Et Alex Gibney remarqué simplement, «Dévasté d’apprendre le décès de mon ami et collègue Morgan Spurlock. Requiescat in pace. »

Son collègue documentariste Brett Morgen, qui a réalisé Kurt Cobain : Montage de Heckdocumentaire de David Bowie Rêverie de lune et le documentaire Jane Goodall nominé aux Emmy Jeanne, a écrit« Morgan Spurlock a réalisé ce que la plupart des artistes ne font que rêver : il a réellement changé le monde avec son art. C’était un père, un frère, un ami extraordinaire et l’un des cinéastes les plus importants et les plus influents de mon époque. Mon cœur se brise pour sa famille et ses amis.

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, s’est souvenu de Spurlock dans une histoire Instagram, écrivant en partie : « Je suis attristé d’apprendre le décès du réalisateur et ami Morgan Spurlock. À seulement 53 ans, il avait encore beaucoup à faire. Il était une véritable force dans le monde du documentaire, attirant un public plus large et rehaussant le profil du film documentaire indépendant.

Scénariste Kirsten Smith a ajouté, « RIP Morgan Spurlock. Un cinéaste brillant qui a été incroyablement gentil avec ce scénariste flou qui s’est précipité maladroitement vers lui dans des lieux publics à plusieurs reprises au fil des ans pour fangirl de son travail. C’était un véritable trésor national.

