Les célébrités réagissent à la mort du chanteur-acteur Aaron Carter

Les célébrités ont tendu la main sur les réseaux sociaux Samedi après le décès du chanteur et ancien enfant star Aaron Carter.

Carter, 34 ans, a été retrouvé mort chez lui le samedi 5 novembre.

Lorsque la nouvelle de sa mort a été rapportée, des célébrités se sont rendues sur les réseaux sociaux pour se souvenir de la vie et de l’héritage de Carter.

Des stars telles que Hillary Duff, Diane Warren, Christy Carlson Romano, Loni Love et Spencer Pratt ont partagé leurs souvenirs du musicien sur les réseaux sociaux.

“Je suis profondément désolé que la vie ait été si dure pour vous et que vous ayez dû lutter devant le monde entier.” Duff a écrit dans un post Instagram samedi soir. “Tu avais un charme qui était absolument effervescent… mon garçon, mon adolescent t’aimait-il profondément. J’envoie de l’amour à ta famille en ce moment. Repose-toi tranquille.”

Carter, qui est le frère cadet de Nick Carter des Backstreet Boys, était connu pour ses chansons de rap à succès « I Want Candy » et « That’s How I Beat Shaq ».

“J’ai rencontré Aaron Carter en 2018, drôle, talentueux et cool. J’ai senti qu’il essayait… il essayait vraiment d’être heureux. Je suis désolé d’apprendre son décès… Condoléances à sa famille et à ses fans, “, a écrit l’animatrice de télévision et comédienne Loni Love dans un tweet.

En plus de la musique, le rappeur a également joué dans un épisode de “Lizzie McGuire” de Disney Channel et est apparu dans “Seussical” de Broadway en 2001.

LE MUSICIEN AARON CARTER EST MORT À 34 ANS

Il a également participé à “Dancing with the Stars” en 2009, a joué dans l’émission de téléréalité “House of Carters” et est apparu dans la série de téléréalité “Marriage Boot Camp: Family Edition”.

“La célébrité à un jeune âge est souvent plus une malédiction qu’une bénédiction et y survivre n’est pas facile. RIP Aaron Carter.” l’auteur-compositeur Diane Warren a écrit.

“Repose en paix Aaron Carter. Je suis en larmes en ce moment en apprenant ta mort. Je viens de te parler mercredi et tu semblais de bonne humeur. Tu étais une âme si douce qui n’a jamais eu de chance. J’ai le cœur brisé que ton fils, que tu voulais tant ne te connaîtra jamais.” l’auteur-compositeur-interprète de rock alternatif Samantha Scarlette a écrit.

Carter laisse dans le deuil son fils de 11 mois, Prince, qu’il a partagé avec l’ex-fiancée Melanie Martin.

“Je me sens mal à propos du décès d’Aaron Carter. Il a toujours semblé être une âme torturée. Il vient d’avoir son fils. Maintenant, un garçon est sans père et cet homme est décédé trop jeune. Juste une terrible tragédie d’un jour. RIP Aaron .” a écrit l’acteur et star de télé-réalité Joey Sasso.

“Tellement déçu d’apprendre la nouvelle d’Aaron.” l’auteur-compositeur-interprète Parson James a écrit sur Twitter. “Les quelques interactions que j’ai eues avec lui ont été extrêmement douces mais certainement tristes. Les médias et notre culture peuvent être si vicieux.”

L’actrice et chanteuse de “Kim Possible” a écrit : “Incroyablement triste du décès d’Aaron Carter. Mes pensées et mes prières vont à ses amis et à sa famille.”

“Aaron Carter a été l’un des premiers amis que je me suis fait à Los Angeles. Il m’a tellement soutenu tout au long de ma transition et a toujours été un véritable ami. Il m’a présenté mon premier coach d’acteur et m’a aidé de bien plus de façons que je ne le pensais. Tu me manqueras. J’aimerais pouvoir te serrer dans mes bras une dernière fois. RIP”, a écrit l’activiste et chanteur trans Plastic Martyr.

“La dépendance est un chemin difficile. Repose en paix, Aaron Carter. C’est parti trop tôt”, a déclaré Bruno Amato, ancien de “American Housewife”.

Damon Fizzy, une personnalité de YouTube, a également réagi à la mort de Carter avec un message touchant sur Twitter.

“Je l’ai beaucoup suivi et même si les choses qu’il a dites ou faites étaient amusantes, il est évident qu’il s’est battu contre la drogue et j’espérais vraiment qu’il serait capable de gagner sa bataille. C’est déchirant qu’il ne l’ait pas fait et est mort si jeune. Mes pensées vont à sa famille”, a-t-il écrit.