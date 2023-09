Crédit d’image : Marion Curtis/Starpix/Shutterstock

Michael Gambon a assumé sans effort le rôle de Harry PotterLe professeur Albus Dumbledore dans le troisième opus de la franchise. Après le décès du regretté acteur irlandais à l’âge de 82 ans le jeudi 28 septembre, d’innombrables célébrités et fans ont réagi à sa mort. Tandis que beaucoup pleuraient la perte d’un artiste aussi renommé, d’autres célébraient sa vie et sa carrière, qui s’étendaient sur plus de six décennies.

De chez Michael Harry Potter costars à ses autres amis et membres de sa famille, lisez tous les hommages sincères à Michael ci-dessous.

Jason Isaacs

Jason – qui incarnait Lucius Malfoy – s’est adressé à X (anciennement connu sous le nom de Twitter) pour faire une déclaration, qualifiant Michael de « magnifique ».

«J’ai appris ce que pouvait être le jeu d’acteur grâce à Michael Le détective chanteur – complexe, vulnérable et totalement humain », a tweeté Jason. « Le plus grand plaisir d’être dans le Potier films, c’est qu’il connaissait mon nom et partageait avec moi son sens de l’amusement intrépide et sale.

Jared Harris

Le défunt père de Jared, Richard Harris, a été le premier à incarner Dumbledore jusqu’à sa mort en 2002. Peu de temps après, Michael a assumé le rôle.

« Un acteur brillant », a tweeté Jared. « Je l’ai vu plusieurs fois sur scène et il reste inoubliable dans ma mémoire. Il a succédé à mon père Dumbledore, ce qui était approprié puisqu’il a dépassé Brando en tant qu’acteur préféré de mon père.

James Phelps

James, qui incarne Fred Weasley, pris à X pour se remémorer un doux souvenir avec son ancienne co-star.

«Pendant le tournage [Harry Potter] 6, j’ai travaillé sur le département AD pendant tout le tournage (en dehors des jours où je jouais », a commencé James. Et pour cette raison, j’ai passé de nombreuses heures avec Michael pendant le tournage. Il était toujours très drôle et très accueillant à partager. qu’il savait. Un jour, nous tournions la dernière scène de la tour de l’horloge de Dumbledore, une scène évidemment assez intense. Entre les tournages, Michael m’a demandé ce que je faisais ce week-end. En fait, mon frère et moi lisions Peter et le Loup avec l’orchestre de Manchester Halle. « Avez-vous le scénario avec vous ? » Il a demandé. Je l’ai fait. « J’ai fait ça, allons-y. » [go] à travers cela, et si vous le souhaitez, je peux donner quelques notes. Nous avons donc passé ce que nous aurions dû être son temps libre à mon concert du week-end. C’est un mémoire que j’ai toujours considéré comme l’un des moments forts de mon HP jours [sic].»

Rupert Grint

Rupert s’est rendu sur Instagram pour rédiger une note réfléchie pour Michael et sa famille.

« Tellement triste d’entendre parler de Michael », a écrit l’acteur qui incarnait Ron Weasley. « Il a apporté tellement de chaleur et de malice chaque jour sur le plateau. Il m’a captivé quand j’étais enfant et est devenu un de mes modèles personnels pour trouver le plaisir et les excentricités de la vie. J’envoie tout mon amour à sa famille, Rupert.