Les célébrités qui ont fait la fête avec Diddy voudront peut-être se faire avocat

Les célèbres soirées de Sean « Diddy » Combs sont vues sous un nouveau jour après son inculpation fédérale.

Les célébrités qui ont fait la fête avec Combs voudront peut-être consulter leurs avocats, ont déclaré les avocats du divertissement à BI.

Ils pourraient disposer de « informations pertinentes » et être convoqués pour témoigner au procès, a déclaré un avocat.

Célébrités qui ont assisté à la soirée de Sean « Diddy » Combs les parties devraient envisager de recourir à un avocat, même si elles ont assisté à l’un de ses événements les plus médiatisés. soirées.

Plusieurs Les avocats du divertissement ont déclaré à Business Insider que toutes les célébrités qui auraient pu être impliquées dans les prétendues soirées sexuelles alimentées par la drogue de Combs appelées « Freak Offs », dans lequel les procureurs disent que le magnat du hip-hop « Le recours à la force, aux menaces de force et à la coercition » pour inciter les femmes victimes à se livrer à des actes sexuels avec des travailleurs du sexe masculins devrait être particulièrement inquiet et consulter immédiatement un avocat.

Et même si les soirées blanches extravagantes et étoilées de Combs, organisées à la fin des années 1990 et au début des années 2000, n’ont pas été mentionnées dans l’acte d’accusation fédéral de 14 pages contre l’entrepreneur, ceux qui y ont participé voudront peut-être aussi prendre contact avec leurs avocats, ont-ils dit.

« La probabilité que des personnalités connues pour avoir assisté à ces soirées soient contactées par les forces de l’ordre est très élevée », a déclaré Wayne Dennison, associé du cabinet Brown Rudnick, qui faisait partie de l’équipe qui a représenté avec succès Johnny Depp dans son procès en diffamation. contre Amber Heard.

Il n’y a « aucun inconvénient » pour les célébrités qui ont assisté à Combs des soirées chics, organisées dans des lieux fastueux comme les Hamptons, Beverly Hills et Saint-Tropez, pour être « proactifs quant à la possibilité d’être interrogé par les forces de l’ordre à ce sujet », Dennison, co-président de la marque et du cabinet équipe de gestion de la réputation, a déclaré.

D’un autre côté, Neama Rahmani, président et cofondateur de West Coast Trial Lawyers, a déclaré : « Si j’étais une célébrité ayant participé à l’un des « Freak Offs » de Diddy, je tremblerais dans mes bottes.

« Au mieux, ils sont témoins dans une affaire qui fera très probablement l’objet d’un procès », a déclaré Rahmani. « Au pire, ils sont coaccusés. »



Les fêtes blanches de Combs étaient connues pour être des événements somptueux et étoilés.





Les invités célèbres peuvent avoir des « informations pertinentes » et être convoqués pour témoigner

Les somptueuses soirées de Combs sont vues sous un nouveau jour après que le rappeur et homme d’affaires de 54 ans a été inculpé par un grand jury de Manhattan le mois dernier pour des accusations fédérales de trafic sexuel, de complot de racket et de transport à des fins de prostitution.

Combs, qui reste incarcéré dans une prison de Brooklyn, a nié avec véhémence les accusations et a plaidé non coupable.

Certains avocats du secteur du divertissement ont déclaré à BI que les célébrités ayant assisté aux soirées A-list de Combs pourraient être convoquées pour témoigner lors d’un procès, même si elles ne pensent pas avoir été témoins de quoi que ce soit de néfaste.

Les jurés ont tendance à considérer les personnes connues comme des témoins crédibles, a déclaré Dennison.

« De toute évidence, M. Combs a organisé de très grandes fêtes, qui comportaient probablement une forme de liste d’invités qui pourrait désormais être mise à la disposition des procureurs », a déclaré Dennison. « La seule façon pour l’accusation de déterminer qui savait quoi et quand est de parler avec les personnes présentes. »

Rahmani a ajouté que les stars qui ont assisté aux soirées très médiatisées de Combs pourraient avoir des « informations pertinentes » et être obligées de témoigner.

Rahmani, un ancien procureur fédéral, a déclaré qu’il conseillerait à ces personnes de consulter leur avocat et leur publiciste « car beaucoup de linge sale » pourrait bientôt être rendu public.

Camron Dowlatshahi, un avocat spécialisé dans le divertissement à Los Angeles chez Mills Sadat Dowlat LLP, est du même avis, affirmant qu’il est possible que les procureurs fassent appel à des célébrités pour des entretiens avec des témoins.

Cependant, Tre Lovell, avocat et propriétaire du cabinet Lovell basé à Los Angeles, a déclaré à BI qu’il ne se précipiterait pas pour appeler un avocat simplement pour avoir assisté à l’une des soirées de Combs, car cela « ne suggère pas une activité illégale ou criminelle ». « .

« C’est une célébrité très célèbre et ce depuis des décennies avant sa récente inculpation », a déclaré Lovell à BI. « Il a organisé de nombreuses soirées légitimes au fil des ans et il est probable que la plupart des célébrités et des invités n’étaient pas au courant de ses soirées sexuelles. »

Cependant, si une célébrité participait effectivement à l’une des soirées « Freak Off », « alors ce serait quelque chose de différent, et je suggérerais de contacter votre avocat » pour « élaborer une stratégie sur la meilleure façon de gérer toute enquête criminelle potentielle », a déclaré Lovell.



Un croquis d'audience de Combs et de son avocat de la défense, Marc Agnifilo.





Les « Freak Offs » sont au centre de l’acte d’accusation de Combs

Les procureurs fédéraux affirment que pendant des décennies, Combs « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite ».

Combs et ses associés « ont utilisé le pouvoir et le prestige » du succès du rappeur pour « intimider, menacer et attirer des victimes féminines » dans son orbite « souvent sous prétexte d’une relation amoureuse », affirment les procureurs dans l’acte d’accusation.

Les « Freak Offs », selon les procureurs, se produisaient régulièrement, souvent dans des chambres d’hôtel, et duraient parfois plusieurs jours. Au cours de ces événements, les procureurs affirment que Combs distribuait diverses drogues aux victimes pour les maintenir « obéissantes et dociles ».

Des membres de l’entreprise Combs, notamment des superviseurs de haut rang, du personnel de sécurité, du personnel de maison et des assistants personnels, ont aidé à organiser les « Freak Offs » en réservant des chambres d’hôtel, selon les procureurs. Le personnel a fourni aux parties les fournitures « nécessaires », notamment des médicaments, de l’huile pour bébé et du lubrifiant, affirment les procureurs dans l’acte d’accusation.

« Combs a soumis ses victimes à des violences physiques, émotionnelles et verbales pour les inciter à participer à des Freak Offs », indique l’acte d’accusation.

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a cherché à présenter les soi-disant « Freak Offs » comme des actes consensuels.

Dans une déclaration à BI, un porte-parole de Combs a fait une distinction entre les « fausses allégations » contre le magnat du hip-hop et ses célèbres soirées.

« Les soirées blanches et autres événements de Sean Combs étaient emblématiques, une véritable convergence de l’excellence hip-hop, hollywoodienne et noire. Ses soirées étaient un « who’s who » de célébrités de premier plan, avec un flot incessant de personnes rivalisant pour y assister, « , a déclaré le porte-parole.

« Il est décevant de voir les médias et les commentateurs sociaux transformer ces moments culturels en quelque chose qu’ils n’étaient pas », a poursuivi le porte-parole. « Il est tout simplement faux de faire honte aux célébrités qui y ont assisté, de prendre des clips vidéo et des photos hors de leur contexte et d’essayer de lier ces événements à de fausses allégations. »



Dans un procès intenté en juillet, une femme a accusé Combs de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec des invités lors de ses soirées blanches. Combs a nié les allégations.





Une femme a récemment poursuivi Combs, alléguant qu’elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec des invités lors des soirées blanches.

Dans l’une des nombreuses poursuites civiles contre Combs l’accusant d’inconduite sexuelle, l’ancienne star du porno Adria English a allégué que Combs l’avait embauchée comme artiste pour ses soirées blanches dans ses domiciles des Hamptons et de Miami entre 2004 et 2009 et l’avait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. invités.

Dans la plainte déposée en juillet devant le tribunal fédéral de Manhattan, English a déclaré que lors d’une soirée blanche, elle avait dû porter une robe noire « pour indiquer sa qualité d’employée, mais plus sinistrement de travailleuse du sexe victime de trafic sexuel ».

En réponse au procès, l’avocat de Combs, Jonathan Davis, a déclaré : « Peu importe le nombre de poursuites intentées, cela ne changera rien au fait que M. Combs n’a jamais agressé sexuellement ni fait de trafic sexuel sur qui que ce soit. Nous vivons dans un monde où n’importe qui peut intenter une action en justice. un procès pour quelque raison que ce soit et sans aucune preuve. »

Rahmani a déclaré à BI que s’il y avait « des chevauchements et qu’il y avait des travailleuses du sexe » aux soirées de Combs, les célébrités devraient absolument consulter un avocat.

Si les « Freak Offs » que les procureurs affirment que Combs a organisés étaient complètement distincts de ses soirées de stars, alors les invités qui y ont assisté ne devraient avoir aucune raison de s’inquiéter, a-t-il déclaré.