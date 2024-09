Les célébrités qui ont été huées lors d’un événement sportif

« Ouais, j’ai été hué deux fois. Peu importe. »

Les célébrités ont l’habitude d’encourager leurs fans à chaque fois qu’elles montent sur scène ou foulent le tapis rouge, mais ce n’est pas toujours le cas. Lorsqu’elles assistent à des événements sportifs, elles ne sont pas toujours accueillies chaleureusement par la foule en délire. À plusieurs reprises, des célébrités ont été la cible de huées et de railleries de la part des spectateurs. Même si ce n’est pas une expérience agréable pour ces célébrités qui essaient simplement de profiter d’un match, elles ont heureusement pu le prendre sans problème.

Découvrez pourquoi ces stars n’étaient pas les bienvenues lors des événements sportifs…

1. Travis Kelce

Travis Kelce peut être un héros à chaque fois qu’il entre dans le stade Arrowhead, mais il n’a pas eu autant de chance lorsqu’il a récemment assisté à un match des éliminatoires de la NBA. Quand lui et Patrick Mahomes Il a été assis au bord du terrain lors du match entre les Dallas Mavericks et les Minnesota Timberwolves en mai dernier, dit-il. la foule l’a hué à quelques reprises.

« Ouais, j’ai été hué deux fois. C’est n’importe quoi », a déclaré Travis sur son compte Twitter. De nouveaux sommets podcast« Je comprends. Je ne suis pas de Dallas. Je suis juste un spectateur innocent… Peut-être qu’ils n’aiment tout simplement pas les Chiefs. »

2. Emma Stone

Emma Stone et son mari Dave McCary n’ont pas été bien accueillis lorsqu’ils ont assisté à un match de baseball dans le cadre de la série MLB Wild Card en 2022. Pour le match entre les Mets de New York et les Padres de San Diego, le couple a décidé de porter l’équipement des Padres malgré le fait qu’ils se trouvaient sur le terrain des Mets. Lorsque la caméra s’est tournée vers Emma et Dave, elle a reçu de fortes huées de la part des fans des Mets dans la foule. En réponse, Emma rit et haussa les épaules avant de prendre une gorgée de sa boisson.



Getty / TooFab Niecy Nash-Betts évalue les talents d’acteur de Travis Kelce après avoir tourné Grotesquerie de Ryan Murphy ensemble (Exclusif)

Voir l’histoire

3. Kim Kardashian

Kim Kardashian Kim essayait de profiter d’un match de football avec son fils Saint lorsqu’elle a été la cible de moqueries de la part des fans du stade. Kim et Saint assistaient à un match des Los Angeles Rams au Sofi Stadium de Los Angeles et lorsque les caméras géantes se sont tournées vers elle, la foule a commencé à huer. Kim semblait totalement imperturbable et même J’ai envoyé un bisou à la caméra. Plus tard, l’acteur Stephen Amellqui était également présent au match, a tweeté sur la situation.

« Kim Kardashian vient d’être montrée sur grand écran et huée bruyamment lors du match des Rams. Être huée lors d’un événement sportif est un énorme compliment. Quand des gens qui ne vous connaissent pas pensent qu’ils ne vous aiment pas, cela signifie que vous êtes super célèbre », a déclaré Stephen a écrit.

4. Kendall et Kylie Jenner

Les sœurs de Kim Kendall et Kylie Jenner n’ont pas eu beaucoup plus de chance lors d’un match des Rams. En 2019, le duo regardait l’équipe affronter les Ravens de Baltimore depuis la section VIP du stade. Chaque fois que les sœurs apparaissaient sur grand écran, elles étaient huées par la foule, selon les fans présents au matchHeureusement, ils ne semblaient pas trop dérangés par la réaction.



Hulu Kendall Jenner affirme qu’elle n’est « pas ennuyeuse » lors de la première de la saison des Kardashian

Voir l’histoire

5. Pete Davidson

Pete Davidson n’a pas reçu de réaction amicale de la part d’une foule lors d’un match de basket-ball de l’Université de Syracuse en 2022. Il s’avère que de nombreux habitants étaient toujours contrariés par les commentaires que Pete avait faits sur leur ville lors d’une apparition sur Le spectacle de Howard Stern.

« Mec, je tournais ce film à Syracuse », dit Pete dit dans l’émission« Syracuse, tu sais, c’est nul. Pire que Staten Island. Le plus bel hôtel de Syracuse, c’est un putain de Ramada. »

Pete a apparemment compris les huées lors du match, en riant alors que la foule s’en allait.

6. Ryan Seacrest

En 2013, Ryan Seacrest a reçu une réponse mitigée de la part de la foule qui assistait au match de lancement de la saison de la NFL au Mile High Stadium de Denver. Avant le début du match entre les Ravens et les Broncos, Ryan s’est rendu sur le terrain pour faire monter l’enthousiasme de la foule, mais lorsque son nom a été annoncé il a été accueilli avec des huéesHeureusement, Ryan n’a pas semblé s’en rendre compte et une fois qu’il a prononcé son discours sur la saison à venir, les fans ont embarqué et ont commencé à applaudir.



YouTube Eminem revient avec son nouveau single « Houdini », traite ses enfants de gamins et cite des célébrités dans sa vidéo

Voir l’histoire

7. Tom Hanks et Martin Short

Tom Hanks et Martin Short Les deux stars peuvent sembler sympathiques, mais lorsqu’elles ont assisté au 101e match annuel de la Coupe Grey de la Ligue canadienne de football, la foule n’était pas très contente d’elles. Le match se jouait au stade des Roughriders de la Saskatchewan, mais Tom et Martin ont décidé de soutenir l’équipe adverse, les Tiger-Cats, qui sont originaires de la ville natale de Martin. Lorsque les deux ont été filmés sur le jumbotron en train de chanter la chanson de combat des Tiger-Cats, ils ont été surpris en train de se battre pour la victoire. rencontré beaucoup de huées.

8. Kanye West

Kanye West a été une figure assez polarisante ces derniers temps, il n’est donc pas surprenant qu’il ait rencontré une réaction désagréable au Super Bowl 2022. Même s’il était avec ses enfants North et Saint, la foule ne s’est pas retenue partageant ce qu’ils ressentaient vraimentIl était difficile de savoir comment Kanye réagissait car il portait un masque, mais North avait l’air assez embarrassé.

La performance de North West dans Le Roi Lion défendue par la voix originale de Simba : « Superstar en devenir »

Voir l’histoire

9. Michelle Obama

À l’époque Michelle Obama En tant que Première Dame, elle a assisté au dernier événement de la NASCAR Sprint Cup de la saison 2011 aux côtés du Dr Jill Biden. Bien que les femmes se soient rendues sur le circuit de Homestead-Miami afin de promouvoir l’initiative gouvernementale Joining Forces visant à soutenir les familles de militaires, les participants à la course n’étaient pas contents. Lorsque Michelle et Jill ont été présentées pour aider à lancer la course, la foule a crié quelques huées à eux.

10. Chris Brown

Chris Brown n’a pas reçu un accueil chaleureux lors d’un match des New York Knicks en 2013. Malheureusement pour lui, la foule était toujours bouleversée par son attaque de 2009 contre sa petite amie de l’époque RihannaMalgré leurs excuses, les fans de basket n’ont pas hésité à réagir lorsque le visage de Chris a été diffusé sur le jumbotron. En réponse, Chris a gardé son sang-froid et a ri.



Getty Hollywood réagit après que Donald Trump a été reconnu coupable dans un procès pour « pots-de-vin »

Voir l’histoire

11. Donald Trump