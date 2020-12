Après des mois de verrouillages et de restrictions, la musique en direct et les spectacles de théâtre sont encore loin de revenir à la normale – mais certaines stars sont allées au-delà pour apporter du divertissement dans nos vies et améliorer un peu les choses.

Avec des périodes prolongées coincées à la maison au cours de ce qui a été une année vraiment étrange et horrible, nous avons plus que jamais besoin de nos émissions de télévision, de notre musique et de nos livres préférés.

Alors ici, nous saluons les célébrités qui ont fait leur part pour faire la différence pendant la COVID-19[feminine pandémie.

Tim Burgess

Lorsque le Royaume-Uni est entré dans son premier verrouillage en mars, Tim Burgess savait que la musique pouvait aider à garder le moral. Alors que d’autres artistes ont emprunté la voie des concerts en streaming, avec plus ou moins de succès, le chanteur des Charlatans avait une idée différente: des soirées d’écoute, sur Twitter, avec tout le monde appuyant sur le même album en même temps et les fans interagissant avec les artistes qui les a créés.

Burgess avait en fait organisé des séances d’écoute auparavant, mais s’est rendu compte qu’elles pourraient être plus importantes que jamais pendant la pandémie. D’Oasis et Blur à Kylie Minogue et Paul McCartney, plus de 600 albums emblématiques ont été célébrés et, 10 mois plus tard, les fêtes se déroulent toujours fort, chaque jour. Ce qui signifie que le musicien a passé beaucoup de temps sur Twitter en 2020. « J’ai juste pensé que cela pourrait être utile, aussi simple que cela, » il a dit à Sky News, à l’époque où les écoutes ont commencé. « C’était cette idée – nous pouvons écouter ensemble, séparément. »

Non seulement les fêtes ont rassemblé les gens, mais elles ont également donné aux fans le temps de s’asseoir et d’écouter leurs albums préférés dans leur intégralité – quelque chose qui a été perdu à l’ère du streaming. Il ne fait aucun doute que les soirées d’écoute de Burgess ont beaucoup aidé pendant les périodes difficiles, et avec la musique live toujours hors de portée, il semble que cela se poursuivra en 2021 – nous vous verrons le jour de l’an pour Fatboy Slim et le si apte, Vous avez parcouru un long chemin, bébé.

Sophie Ellis-Bextor

C’est la sensation saine et quelque peu chaotique de Sophie Ellis-Bextorles discothèques de cuisine qui en ont fait le point culminant du verrouillage musical en ligne. Alors que d’autres stars essayaient de recréer le poli d’un spectacle sur scène, il s’agissait de s’amuser avec la famille à la maison – mais avec une grosse boule de paillettes et avec notre étoile ornée de paillettes à tout moment, bien sûr.

Avec ses enfants qui se bousculent et se chamaillent déguisés en arrière-plan, Ellis-Bextor nous a décoché sur Instagram grâce à des succès, y compris son smash Groovejet de 2000 (If This Ain’t Love) et Take Me Home – retravaillé pour nous encourager tous à rester à Accueil.

Et bien sûr, il y avait une discothèque de Noël – avec une performance de Dancing Queen. « Shimmy à travers ça, mes chéris », dit-elle. « Il n’y a pas d’autre moyen de le faire. Un jour, nous le ferons dans la vraie vie ensemble mais pour l’instant, ma maison est ta maison. » Que Dieu bénisse Sophie Ellis-Bextor.

Dolly Parton

« Vaccin, vaccin, vaccin, vacciiiiine », était le tweet qui faisait le tour quand il est apparu que Dolly Parton avait fait un don de 1 million de dollars (814000 £) au Vanderbilt University Medical Center – un partenaire de la société américaine Moderna, qui a développé l’un des vaccins COVID-19.

Les fans disent qu’elle a guéri le coronavirus. Bien que ce jalon soit loin, la chanteuse country a certainement fait sa part. Plus tôt dans le lockdown, elle a également effectué des lectures hebdomadaires en ligne pour les enfants et a enregistré une nouvelle chanson intitulée When Life Is Good Again, consacrée à la pandémie et au verrouillage.

«Quand la vie sera belle, je serai une meilleure amie», a-t-elle chanté. «J’ouvrirai mon cœur et laisserai entrer le monde entier. J’essaierai de faire amende honorable, quand la vie redeviendra belle. Quand la vie redeviendra belle, Parton aura joué un grand rôle pour y parvenir.

Bill Bailey et Oti Mabuse

Strictly Come Dancing est toujours joyeux, mais la série de cette année, que les producteurs ont réussi à réaliser malgré toutes les restrictions relatives aux coronavirus, était la télévision scintillante du samedi soir dont nous avions besoin pour garder le moral. Mis à part la magnifique frange de Claudia Winkleman, le point culminant de 2020 a bien sûr été de voir le comédien Bill Bailey soulever ce trophée de paillettes aux côtés de son partenaire de danse professionnel, Oti Mabuse.

Au début de la série, beaucoup ont peut-être considéré le joueur de 55 ans comme l’un des actes les plus comiques, mais comment il leur a prouvé le contraire. Était-il le meilleur danseur? Techniquement, non, mais il était là-haut, et certainement le plus divertissant. Sa danse et celle de Mabuse sur Rapper’s Delight de The Sugarhill Gang a été le plus grand moment viral de la série. Ils méritaient pleinement de gagner – et le brillant Mabuse pour la deuxième année consécutive, rien de moins.

De plus, après avoir joué à Queen’s The Show Must Go On en finale, Bailey avait ce message d’espoir: « Ce n’est pas seulement une chanson sur les arts, c’est un hymne sur le fait de ne pas abandonner, de garder espoir, de surmonter ça. est ce que c’est – The Show Must Go On. C’est un hymne à être fort et à traverser tout cela. «

On ne pleure pas, tu pleures.

Jedward

Lorsque Jim Corr, Ian Brown, Van Morrison et Right Said Fred se sont mobilisés pour devenir une sorte de super-groupe étrange se plaignant de masques, il y avait deux héros improbables qui n’avaient pas peur de les affronter. Mesdames et messieurs, nous vous donnons John et Edward Grimes, mieux connus sous le nom de Jedward, qui n’ont cessé de critiquer ceux qui ne respectent pas les restrictions relatives aux coronavirus, quelle que soit leur taille ou leur renommée.

Après que Corr ait assisté à une manifestation, ils ont tweeté: « G’wan a laissé tout le pays » essoufflé « de Covid à cause de votre comportement idiot. » (Breathless, pour tous les fans non-Corrs là-bas, était un succès numéro un pour le groupe en 2000.) Et en réponse à un tweet supprimé depuis par Brown, les jumeaux irlandais ont déclaré: « Le public a perdu tout respect et crédibilité pour vos opinions! Votre musique et vos pommettes sont un rêve ❤️ mais vos tweets sont un cauchemar. «

Et ce ne sont pas seulement les restrictions relatives aux coronavirus sur lesquelles ils ont pris position, en participant également aux manifestations de Black Lives Matter et en utilisant leur plate-forme pour réclamer une meilleure rémunération des infirmières et pour soutenir Joe Biden. Et à « tous ceux que nous avons offensés » cette année, ils ont ce message: « Vous l’avez mérité! Soyez une meilleure version de vous-même pour 2021! »

Frank Turner

Le chanteur punk-folk Frank Turner était l’un des musiciens soutenant la campagne Save Our Venues, soutenant des centaines de salles menacées de fermeture permanente car elles devaient garder les portes fermées.

« J’espère que nous sortirons de l’autre côté avec une meilleure appréciation de ce que les arts et la musique live en particulier apportent à la vie des gens », a-t-il déclaré à Sky News en mai.

Gérer une petite salle est « une tâche assez ingrate dans le meilleur des cas », a-t-il dit, et « certainement pas une façon pour quiconque de devenir millionnaire ». Le musicien a donc fait sa part pour aider.

En interprétant des albums de son catalogue arrière en ligne pendant 16 semaines, il a contribué à amasser un peu moins de 200 000 £ pour la cause. Il a également testé un spectacle socialement éloigné au Clapham Grand de Londres.

Marcus Rashford

Loin de la musique, la star de l’Angleterre et de Manchester United Marcus Rashford a été le héros incontesté de la pandémie. En faisant campagne pour obtenir des fonds pour aider à nourrir les enfants vulnérables et défavorisés, il a réussi à amener le gouvernement à changer d’avis en fournissant de l’argent pour la période des fêtes.

En novembre, Boris Johnson a téléphoné au footballeur pour lui dire que 170 millions de livres sterling étaient mis de côté pour les vacances de Noël. Mais Rashford ne s’est pas seulement arrêté aux repas, révélant quelques semaines plus tard qu’il lançait un club de lecture pour aider les enfants à vivre l’évasion de la lecture – affirmant que sa propre famille avait dû donner la priorité à la nourriture par rapport aux livres lorsqu’il s’agissait de budgéter quand il l’était. Jeune.

«Nous savons qu’il y a aujourd’hui plus de 380 000 enfants à travers le Royaume-Uni qui n’ont jamais possédé de livre, des enfants qui vivent dans des environnements vulnérables», a-t-il déclaré. « Cela doit changer. Mes livres sont, et seront toujours, pour chaque enfant, même si je dois les délivrer moi-même. Nous les atteindrons. »

Dame Vera Lynn

Connue comme la chérie des forces pour ses visites de première ligne pendant la Seconde Guerre mondiale, Vera LynnLa musique de a fourni le même coup de pouce moral au début du premier lockdown.

Nous nous rencontrerons à nouveau a été référencé par la reine lors de son discours sur la pandémie de coronavirus en avril, et la chanteuse s’est associée pour réenregistrer la chanson avec Katherine Jenkins (photo ci-dessus) afin de collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

Elle est décédée en juin, à l’âge de 103 ans, ses paroles l’ayant à nouveau réconfortée en temps de crise.

Tony Mortimer

Une mention spéciale va à Tony Mortimer (à gauche sur la photo ci-dessus), anciennement de la renommée de East 17, qui a non seulement découvert la joie de lire son premier roman pendant le verrouillage (Secrets Of The Greek Revival, un mystère de maison hanté par la romancière américaine Eva Pohler , selon une interview dans The Times) mais l’a tellement aimé qu’il a depuis lu plus de 70 livres, et a même été obligé d’écrire le sien avec l’aide d’un guide pratique de Stephen King.

Cela n’a pas encore été publié, il est donc peut-être un peu tôt pour l’appeler un héros culturel, mais l’idée d’un ancien homme dur du monde des boysband découvrant un amour pour la littérature à l’âge de 50 ans est si réconfortante qu’elle devait l’être. inclus.

Comme Mortimer, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers la littérature en lock-out – il n’y a pas de meilleure évasion que de s’enfouir dans un bon livre, après tout. J’espère lire son propre travail avec impatience dans un avenir pas trop lointain.

Crédits photo: Sophie Ellis-Bextor – Richard Jones; Strictly Come Dancing – BBC / Guy Levy