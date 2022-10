Les célébrités qui n’ont pas réussi à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes

Anniversaire de Soha Ali Khan : L’actrice de Rang De Basanti, Soha Ali Khan, nous a donné des objectifs de remise en forme pendant la saison des fêtes. Soha a converti son espace de vie en une salle de sport maison. Elle est toujours active sur les réseaux sociaux et a partagé ses vidéos d’entraînement avec ses fans pour les inspirer. Nous avons vu Soha faire des entraînements intenses et du yoga. Elle s’assure de ne pas manquer même un jour de son exercice. Elle commence sa journée avec des exercices de squat. Soha Ali fait un entraînement complet en équilibrant son corps sur une jambe. Aujourd’hui l’actrice fête son anniversaire, et à cette occasion, nous vous partageons sa routine fitness. Voyons sa routine d’entraînement intense. Regarder la vidéo.