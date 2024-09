Les célébrités puissantes qui ont servi de bouclier humain à Diddy

Après des décennies de fréquentation et de fréquentation de personnalités des plus hautes sphères de la célébrité, de l’influence et du pouvoir, Sean « Diddy » Combs est derrière les barreaux suite à son inculpation pour trois chefs d’accusation de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution.

Mais comment Combs, qui, selon les documents judiciaires et les témoignages de témoins, a orchestré une entreprise de trafic sexuel de grande envergure, s’est forgé une réputation menaçante pour avoir fait exploser les véhicules de ses adversaires, agressé ses amantes et ses employées, et bien d’autres choses encore, a-t-il pu échapper à la justice aussi longtemps que les autorités affirment que ces activités durent ? L’une des stratégies les plus importantes de Combs, semble-t-il, a consisté à utiliser ses relations avec les riches et célèbres comme bouclier.

Combs est une figure de proue du hip-hop qui a infiltré le monde de la mode au point de pouvoir convaincre les icônes de l’industrie comme Anna Wintour, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger et bien d’autres prêtent leur voix à son album de rap, Le dernier train pour ParisLes interludes de l’album ont été un triomphe pour Combs, qui a démontré la portée qu’il avait acquise au sein de cette industrie. Bien que certains proches de Combs aient nié l’avoir jamais vu participer aux activités scandaleuses dont il a été accusé, qui, selon son acte d’accusation, incluent le trafic d’êtres humains dans le but de solliciter des relations sexuelles et le fait de droguer et de menacer des victimes pour qu’elles participent à ses performances sexuelles élaborées, il va de soi qu’à un moment donné au cours des deux dernières décennies, plus d’une personne puissante a été témoin de preuves de ses méfaits présumés.

Et pourtant quelques qui ont travaillé avec Combs J’ai essayé de le dénoncer pendant des années.—aucun des la plupart Des personnalités influentes que Combs a accueillies lors de ses soirées infâmes se sont manifestées. Une affirmation qui jette peut-être un peu plus de lumière sur la complicité des amis de Combs est apparue dans le dernier procès intenté contre lui par l’ancienne artiste de Diddy, Dawn Richards, qui il a été allégué que Combs avait agressé son ex-petite amie Cassie devant les musiciens Usher et Ne-Yo, lauréats d’un Grammy, ainsi que Jimmy Iovine, cofondateur d’Interscope Records, dont aucun n’est intervenu.

Quant au public, l’utilisation par Combs des images publiques de ses amis célèbres pour apaiser les rumeurs selon lesquelles il se livrait à des activités criminelles semble avoir fonctionné – et pour longtemps – si les allégations se révèlent fondées. Les photos de Combs avec des personnalités en qui les gens ont confiance, ou du moins qui expriment leur incrédulité à l’égard d’un prédateur connu, comme Oprah, Wintour, Justin Bieber ou qui que ce soit, sont des éléments de base des médias depuis que Combs est au premier plan.

Il peut donc s’avérer utile de revisiter certaines de ces photos et relations, afin d’examiner combien de célébrités puissantes Combs avait à sa disposition pour créer ce bouclier humain.

Ashton Kutcher

L’amitié entre Ashton Kutcher et Combs ne date pas d’hier. Au milieu des années 2000, les deux hommes étaient si proches qu’ils se sont mis à se présenter comme le nouveau Rat Pack aux côtés de l’acteur Jamie Foxx. En 2019 Les plus chauds Lors d’une interview, Kutcher a confié à l’animateur Sean Evans qu’il avait « beaucoup de choses que je ne peux pas dire » à propos de son amitié avec Combs. Il pourrait être obligé de s’exprimer bientôt, car Courrier quotidien a affirmé que l’étoile était «en attente d’une assignation à comparaître » à propos des méfaits de Combs.

Anna Wintour

Wintour a été photographiée à plusieurs reprises en train de faire la fête avec Diddy. Apparaître aux côtés du rappeur – et lui envoyer cette invitation tant convoitée au Met Gala – a grandement contribué à son acceptation dans les hautes sphères du monde de la mode. Leur amitié s’est étendue à de nombreux Vogue couverture pour le rappeur, qui a apprécié régulier caractéristiques et séances photos dans le magazine pendant des décennies (le plus célèbre d’entre eux étant probablement «Puffy prend Paris« ). Combs finira par développer un tel complexe quant à sa place dans l’industrie qu’il dirait à ses employés : « Quand vous me parlez, vous devriez imaginer que vous parlez à Karl Lagerfeld », comme l’un d’eux l’a déclaré anonymement au Daily Beast en juin.

Prince Harry

L’amitié d’Harry avec Combs pourrait certainement donner l’impression que son pouvoir s’étend dans le monde entier, puisque le prince britannique a été photographié avec Diddy à plusieurs reprises au fil des ans.

Jennifer Lopez

Lorsqu’elle sort avec Combs entre 1999 et 2001, Lopez n’est pas encore la méga-star qu’elle deviendra plus tard. Elle a joué dans Sélénason premier grand rôle au cinéma, en 1997. Elle a été arrêtée avec le magnat en disgrâce après une fusillade dans une boîte de nuit de Manhattan et a ensuite été libérée avec Combs, sans inculpation. Elle n’a pas fait un mot sur les allégations contre son ex-petit ami, bien qu’une source prétendant être proche de Lopez ait déclaré à la chaîne Courrier quotidien après la vidéo de Cassie, Lopez a déclaré qu’elle ne parlerait pas de lui car ce n’était « pas son histoire à raconter ».

Les Kardashian

Les membres de ce clan influent sont depuis des années des invités fréquents aux excursions et aux fêtes de Diddy. Plusieurs d’entre eux ont été photographiés bras dessus, bras dessous avec lui en 2019. Quoi que l’on pense de la façon dont leur renommée est née, leur inclusion dans l’orbite de Combs a un effet.

Oprah

Le célèbre animateur est ami avec Combs depuis des années, créant ainsi un bouclier de personnes puissantes.

Justin Bieber

Combs était le mentor de Bieber lorsqu’il est devenu célèbre à seulement 15 ans. Bien que des rumeurs circulent depuis longtemps sur Internet selon lesquelles Bieber aurait pu être au courant de choses inappropriées alors qu’il était dans le cercle de Diddy, la pop star n’a pas parlé de sa relation avec l’ancien magnat, même au milieu de toutes les allégations qui ont émergé au cours de l’année écoulée.

Leonardo DiCaprio

DiCaprio était filmé dansant à la fête du 50e anniversaire de Combs en 2019, et photographiée avec lui plusieurs fois au fil des ans en tant qu’invitée régulière à ses fêtes.

Paris Hilton

Paris Hilton est une autre personne puissante qui semble avoir donné son approbation à Diddy en assistant à ses somptueuses fêtes au fil des ans. En tant que survivante d’abus et défenseure des jeunes, Hilton est restée étrangement silencieuse sur les accusations portées contre lui, même si elle a publié un article sur le fait d’avoir un «temps épique » traîner chez lui.

Mariah Carey

Carey et Combs ont été photographiés ensemble à de nombreuses reprises, alors qu’ils ont tous deux émergé sur la scène musicale à la même époque, à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle a également été une invitée fréquente à ses fêtes.

Jay-Z

Le rappeur et magnat Jay-Z est une autre personne puissante connue pour avoir maintenu une amitié avec Diddy, car ils ont tous deux émergé sur la scène hip-hop à peu près au même moment. Ils ont même ils ont échappé à la prison ensemble. Plus tard, chacun d’entre eux a fait de l’entrepreneuriat, de la philanthropie et de la fusion des industries du luxe avec le hip-hop les facettes majeures de leurs marques personnelles. Jay a régulièrement participé à événements caritatifs et a joué sur scène avec Combs, et les photographies montrant les deux hommes partageant l’espace au cours des 30 dernières années ne manquent pas – et pourtant, Jay-Z n’a jamais exprimé publiquement ses réflexions sur la chute de son ami. Le rappeur 50 Cent, dans sa raillerie envers Diddy, a noté que Jay-Z semblait abandonner Combs au milieu des allégations issues de ses différents procès.

La liste des noms pourrait être longue, mais il semble peu probable que l’une de ces personnalités s’exprime un jour, du moins jusqu’à présent, alors même que Combs se prépare à être jugé pour certaines des accusations les plus flagrantes d’activité criminelle de masse dont une célébrité notable ait jamais été accusée.