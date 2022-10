Les célébrités pleurent la perte de Leslie Jordan: “Mettez un sourire sur le visage de tant de personnes”

L’humoriste légendaire Leslie Jordan est décédé des suites d’un accident de voiture à Los Angeles lundi. Il avait 67 ans.

Les responsables du département de police de Los Angeles ont confirmé à Fox News Digital que les agents avaient répondu à une collision de voiture vers 8 h 50 dans la division Hollywood.

L’officier Moore a déclaré que les autorités avaient répondu à une “urgence médicale” peu avant 9 heures du matin.

Des célébrités ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager leurs condoléances et leurs mots aimables pour la star décédée.

LESLIE JORDAN MORT À 67 ANS

Lynda Carter

L’actrice de “Wonder Woman” Lynda Carter s’est rendue sur Twitter pour se souvenir de Jordan.

“Leslie Jordan a fait sourire tant de gens, surtout avec ses vidéos sur la pandémie”, a-t-elle écrit.

“Quel exploit de nous faire tous rire et rester connectés dans des moments aussi difficiles… C’est tellement cruel que cela puisse arriver à une si belle âme”, a conclu Carter.

L’ACTEUR, INSTAGRAM SENSATION LESLIE JORDAN CÉLÈBRE UN NOUVEAU LIVRE AVEC UN MESSAGE VITAL À TOUS : “FAIRE POUR LES AUTRES”

Sean Hayes

“Mon cœur est brisé”, a écrit l’acteur de “Will & Grace” Sean Hayes sur Twitter. “Leslie Jordan était l’une des personnes les plus drôles avec qui j’ai eu le plaisir de travailler.”

“Tous ceux qui l’ont rencontré l’ont aimé. Il n’y aura jamais personne comme lui. Un talent unique avec un cœur énorme et attentionné. Tu vas nous manquer, mon cher ami”, a-t-il conclu.

Dylan McDermott

La star de “American Horror Story”, Dylan McDermott, s’est rendue sur Instagram pour rendre hommage à Jordan.

“Nous en avons perdu un grand aujourd’hui”, a commencé la co-vedette de Jordan. “Leslie Jordan était un ami merveilleux pour moi. Leslie et moi nous sommes rencontrés sur American Horror Story et nous nous sommes fait rire. Nous avons récemment parlé au téléphone de faire un autre spectacle ensemble en tant que frères jumeaux. Il était vraiment mon frère. Je t’aime Leslie. Je tu vas beaucoup nous manquer…”

Cardi B

La rappeuse Cardi B s’est rendue sur Twitter lundi pour partager ses condoléances.

“Je l’aime”, a-t-elle tweeté avec plusieurs emojis en pleurs.

En 2020, Jordan est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir dansé sur elle et “Wap” de Meg Thee Stallion.

Course de dragsters de RuPaul

RuPaul’s Drag Race s’est rendu sur Twitter pour se souvenir du comédien : “Repose en paix, Leslie Jordan. Merci pour les innombrables rires et de partager ton esprit avec nous tous.”

Michelle Pfeiffer

L’actrice Michelle Pfeiffer s’est rendue sur Instagram lundi pour partager que Jordan “était une lumière pour tant de gens”.

“Je viens d’apprendre la nouvelle dévastatrice du décès de la bien-aimée Leslie Jordan”, a-t-elle commencé. “Leslie était une telle lumière pour tant de personnes.”

Elle a poursuivi: “Offrant généreusement au monde son amour et son humour, en particulier pendant ce verrouillage; l’une de nos périodes les plus sombres et les plus solitaires. Il a vécu tous les jours pour apporter de la joie à tous ceux avec qui il est entré en contact. Un tel talent. Un être humain si extraordinaire être. Une telle perte. Repose-toi bien mon ami.

Lance Basse

L’ancienne star de ‘NSYNC, Lance Bass, s’est rendue sur Instagram après l’annonce du décès de Jordan.

“Légende n’est pas un mot assez grand pour décrire Leslie Jordan. Personne ne m’a fait rire plus fort. Celui-ci est déchirant. Repose-toi bien mon ami”, a-t-il écrit à côté d’une image du comédien.

Kiersten Warren

L’actrice Kiersen Warren s’est rendue sur Twitter pour rendre hommage à Jordan.

“Tellement dégoûtée d’entendre le décès tragique de Leslie Jordan”, a-t-elle écrit.

“Il a joué Cletus Huntley dans Maximum Bob, mon manager. C’était un acteur de génie et j’ai adoré le rencontrer chez Starbucks sur Melrose et avoir de bons potins sur vous tous. Il va désespérément nous manquer”, a conclu Warren.

