Les célébrités parlent de la 5e édition annuelle des honneurs d’Urban One [Exclusive]

Avant les Urban One Honors, qui célèbrent la culture, un certain nombre de stars ont réfléchi à l’excellence noire avec BOSSIP.

Comme indiqué précédemment, les prix de cette année ont été surnommés “Urban One Honors : Icons of the Culture”, diffusera CE SOIR à 19 h 00 ET/18 h 00 CT le Télévision 1 et Cléo TV et mettre en lumière des imprésarios percutants qui ont fait des progrès remarquables dans les médias, la musique, l’éducation, les arts et notre communauté.

Les lauréats de cette année sont LL Cool J, Icône de divertissement; Bobby Brown, Phénix; Pharrell Williams, Innovation musicale; David et Tamela Mann, Impact inspirant; et, la députée Maxine Waters, Accomplissement de toute une vie. Non seulement cela, mais le spectacle s’ouvre sur des légendes ornant la scène avec un hommage emblématique aux années 50e Anniversaire du Hip Hop !

BOSSIP était présent au salon de cette année et un certain nombre de célébrités nous ont parlé de la célébration animée.

Yandy Smith, Trina Braxton, Letoya Luckett et Maxine Waters discutent avec BOSSIP à The Urban One Honors

Lors de la 5e édition annuelle des Urban One Honors, Yandy Smith et Trina Braxton ont donné à BOSSIP leurs définitions d’une icône culturelle. Selon les deux, le titre convoité est réservé à une personne au statut légendaire.

“Je pense [a cultural icon] signifie être légendaire, je pense que cela signifie magique, je pense que cela signifie que votre génie est différent de celui des autres », a déclaré Yandy. “Je pense que cela signifie être créatif et visionnaire au-delà de toute mesure et je suis super excité de faire partie de la culture emblématique du Hip-Hop. J’ai travaillé dans une entreprise assez emblématique, Violator Management, j’ai donc eu le plaisir de travailler avec des icônes comme Missy Elliott, Busta, 50 ans, donc c’est super excitant d’être ici et d’en voir beaucoup [icons] obtenir leurs fleurs. “

“Ma définition d’une icône culturelle est quelqu’un qui a duré des décennies, c’est quelqu’un qui est générationnel, comme quelqu’un comme Michael Jackson, Madonna”, a déclaré Trina Braxton. “Et maintenant, nous sommes honorés d’avoir David et Tamela Mann, Pharrell, des gens qui ont résisté aux générations. Mes enfants, les enfants de mes enfants les connaîtront et c’est ce qui fait une icône.

Trina et Yandy nous ont également donné les titres de BOSSP pour commémorer LL Cool J en particulier avant qu’il ne reçoive son honneur d’icône du divertissement, et étonnamment, leurs titres étaient presque identiques !

“Sexy Lips LL Cool J sera honoré aux Urban One Honors – bonjour!” dit Trina. “Seulement parce que mon mari ne se tient pas juste à côté de moi – je dirais Sexy Lipped LL Cool J To Be Honored At The Urban One Honors – crie à sa femme!” répéta Yandy.

En plus de parler avec Yandy et Trina, BOSSIP a également discuté avec LeToya Luckett qui est l’hôte exclusif du “Backstage Pass” de cette année. La chanteuse et actrice a partagé avec enthousiasme ce que les observateurs peuvent attendre d’elle en tant qu’intervieweuse.

“Un peu de thé”, a déclaré LeToya. «Ils ont remis le bon là-bas. Je suis ravi de pouvoir parler avec certaines des plus grandes stars et icônes et de les célébrer ce soir et je leur ai simplement demandé ce qu’ils en pensent.

Elle a continué,

“Souvent, quand on vous honore, vous [wonder] est-ce que je le mérite, quel genre de moment est-ce pour moi? Et je veux vraiment savoir au plus profond de moi ce qu’ils ressentent.

On dirait que LeToya est prêt à devenir DEEP avec certaines de vos célébrités préférées.

Connectez-vous à la 5e édition #UrbanOneHonors alors que nous célébrons nos #IconsOfTheCulture CE SOIR à 7/6c sur @tvonetv !