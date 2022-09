Les célébrités parlent d’amour noir à la première de #AJazzmansBlues

Lundi, Netflix a organisé une projection spéciale pour LE BLUES D’UN JAZZMAN à Atlanta et une foule de célébrités ont frappé le tapis avant de détailler le doux noir [forbidden] J’adore BOSSIP.

La projection qui s’est tenue au théâtre IPIC était animée par les participants, les célébrités et, bien sûr, LE BLUES D’UN JAZZMAN créateur Tyler Perry lui-même.

Tyler a foulé le tapis en Givenchy aux côtés d’Amirah Vann qui incarne Hattie Mae dans le film…

Egypt Sherrod et son mari Mike Jackson…

l’actrice Crystal Renée…

Angie Pierre…

l’ancienne maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms…

et Ryan Cameron.

Célébrités Dish To BOSSIP LE BLUES D’UN JAZZMAN & Amour noir

Comme indiqué précédemment LE BLUES D’UN JAZZMAN a été écrit par Perry il y a 27 ans et raconte l’histoire d’amants maudits Bayou [Joshua Boone] et Leanne [Solea Pfeiffer] qui veulent désespérément être ensemble mais qui sont séparés par leur famille et les circonstances. Même si Bayou veut être avec l’amour de sa vie, il ne peut pas, de peur que Leanne, qui épouse un homme blanc riche dans l’histoire de la majorité des années 1940, ne soit présentée comme une femme noire.

BOSSIP était présent lors de la projection et nous avons demandé aux célébrités ce qu’elles espéraient voir du dernier film de Perry.

Selon Crystal Renee qui connaît bien le génie de Perry compte tenu de son rôle dans sa comédie dramatique BET+ Sœurs, les téléspectateurs ont droit à quelque chose de spécial lors de sa première le jeudi 23 septembre sur Netflix.

“J’ai regardé les montages avec Tyler, les gens vont se régaler”, a déclaré Renee à BOSSIP. “Je suis tellement excité de voir le produit final.”

Nous avons également demandé à des célébrités comme Renee ce que le terme «amour noir» signifie pour elles étant donné que LE BLUES D’UN JAZZMAN détaille l’histoire d’amour noire unique de Bayou et Leanne, qui était même interdite.

“[Black love] signifie tellement », a ajouté Renee à BOSSIP. «Je tiens vraiment à préserver la famille Black et à rester avec mes frères Black, donc je suis super excité. Cela signifie beaucoup.”

Sa déclaration a été reprise par Trina Braxton qui a dit à BOSSIP avec enthousiasme à quel point elle était heureuse d’être mariée à son mari Von Scales.

“C’est ma première incursion dans l’expérience de l’amour noir et cela a été une différence majeure dans ma vie et il n’y a rien de mauvais ou de mauvais à dire sur les relations interraciales, je l’ai fait presque toute ma vie”, a ajouté Braxton tout en notant qu’elle est reconnaissante qu’elle se rapporte à son mari à plusieurs niveaux en tant que personne noire. “J’aime cet homme, je ne vais pas mentir, merci!”

De même, la chanteuse / actrice Serayah qui dégoulinait de Moschino a déclaré à BOSSIP que la pureté de l’amour noir est quelque chose qu’elle chérit.

“[It’s] l’originalité, c’est l’essence, c’est quelque chose qui est si pur pour moi », a déclaré Serayah. Je pense que nous ne pouvons que nous rapporter les uns aux autres, à notre histoire et à notre expérience et j’adore voir l’amour noir, surtout dans un film, donc j’ai hâte de voir le film.

et Amirah Vann a résumé que le véritable amour noir est son partenaire, Patrick Oyeku, qui était présent pour la première.

“Moi et mon bébé, c’est à ça que je pense !” Vann a dit à BOSSIP tout en jetant un coup d’œil furtif à son homme. “Mais encore une fois, c’est très intentionnel, je pense qu’à notre époque, nous pourrions tous les deux être avec qui nous voulons et je pense que connaissant notre histoire, j’étais très intentionnel de vouloir être et de partager mon amour avec un homme noir et donc, vous ne pouvons pas échapper à ce que nous avons traversé. “Donc, chaque fois que vous voyez une célébration de nous, il faut travailler dur pour construire un héritage ensemble, construire ensemble, je pense que c’est beau si vous pouvez le trouver dans notre culture”, a-t-elle ajouté. “Je ne vais même pas m’en priver, c’est une belle chose.”

Quant à Perry, il a détaillé la relation compliquée de Leanne et Bayou avec BOSSIP.

“Il y avait beaucoup d’amour interdit à l’époque”, a déclaré Perry. “Ils se retrouvent tous les deux dans des situations impossibles mais ils s’aiment tous les deux beaucoup. À cette époque, il y avait beaucoup de choses qui travaillaient contre eux, alors voir certaines de ces choses essayer de les séparer et les séparer est assez profond.

Le film présente une chanson originale interprétée par Ruth B., des chansons arrangées et produites par Terence Blanchard, lauréat de plusieurs Grammy Awards et deux fois nominé aux Oscars, et de la musique d’Aaron Zigman avec une chorégraphie de Debbie Allen.

LE BLUES D’UN JAZZMAN premières exclusivement sur Netflix le 23 septembre.

Serez-vous en streaming ?