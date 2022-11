Les célébrités ont tué le tapis rouge des Soul Train Awards 2022

Les Soul Train Awards 2022 ont été filmés dimanche et une multitude de célébrités sont devenues groovy sur le tapis bleu.

La cérémonie de cette année est animée par l’acteur, comédien et écrivain Deon Cole qui a foulé le tapis et réfléchi au moment fortuit avec BOSSIP.

“C’est vraiment surréaliste pour moi, j’étais écrivain pour les Soul Train Awards”, a déclaré Cole. “J’ai écrit pour Wendy Williams et Erykah Badu quand ils ont animé. Passer de l’écrivain à l’hôte est vraiment un gros problème.

Les gagnants de l’honneur “Lady Of Soul”, Xscape, ont également été vus sur la scène.

Kandi Burruss-Tucker, Tameka “Tiny” Harris, Tamika Scott et LaTocha Scott ont été honorés pour leurs harmonies étonnantes et leurs sons définissant l’industrie et ils ont foulé le tapis avec des looks métalliques.

Plus tard, ils ont été gâtés et [even more] magnifique dans des ensembles tout en or à effectuer.

Les autres chanteurs Coco Jones, Queen Naija et Ari Lennox ont foulé le tapis.

Coco a séduit avec un look de cheveux mouillés avant de passer à une longue coiffure en couches à l’intérieur de la cérémonie.

Quant à la reine Naija, sa robe rose bonbon était compensée par son sac à main façonné comme un téléphone en or.

Elle a ensuite posé pour une photo avec le légendaire Morris Day de Morris Day & The Time.

Ari Lennox a marché jusqu’au tapis pour célébrer l’obtention du deuxième plus grand nombre de nominations aux Soul Train Awards avec 6 nominations.

À l’intérieur, la chanteuse “Hoodie” est montée sur scène dans un numéro d’argent.

Elle a également été rejointe sur le tapis par Lucky Daye et Jermaine Dupri.

A également été repéré lors de la remise des prix Vraie femme au foyer du Potomac Candiace Dillard-Bassett.

La chanteuse “Deep Space” portait ses cheveux en queue de cheval chic et portait une tenue en deux pièces associée à des bottes métalliques.

L’assassin de l’ombre Bravo qui a récemment largué une bombe sur Ashley Darby a partagé quelques “conseils de lecture” avec BOSSIP.

“Vous devez être bien lu, je pense que l’éducation et aller à la bibliothèque et lire un livre ou deux aideront avec les lectures”, a déclaré Candiace. “Vous devez également écouter, lorsque les gens essaient de vous rendre fou, vous pouvez percer des trous dans leur histoire et partir de là”, a-t-elle ajouté en notant que d’autres domaines sur lesquels se concentrer incluent la grammaire, l’aura et l’énergie. “Il suffit de trouver l’espace pour la lecture et d’y aller.”

Parmi les autres looks de tapis rouge qui ont fait tourner les têtes, citons LeToya Luckett et Reginae Carter qui ont toutes deux revêtu des tons de bijoux…

Luenell qui a montré son nail art complexe signature…

Tank qui a amené toute la famille pour les récompenses…

Yung Baby Tate…

Le propre SiR d’Inglewood…

Paige Hurd…

Le chanteur de « Mirage » Alex Vaughn…

les jeunes mariés Chanté Moore et Stephen Hill…

et Muni Long qui ont assisté à la cérémonie aux côtés de son mari Raysean Hairston.

Nous ne savions pas que Muni était marié, mais elle et son mari forment un beau couple.

Les Soul Train Awards 2022 seront diffusés le 27 novembre

Comme indiqué précédemment, Beyoncé et Mary J. Blige sont en tête des nominations aux Soul Train Awards 2022 avec un nombre impressionnant de 7 hochements de tête. Lizzo et Chris Brown sont à égalité à 5 hochements de tête chacun, suivis de Burna Boy, Muni Long et Steve Lacy avec 4 hochements de tête. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, PJ Morton et Tems ont chacun remporté 3 nominations.

Les «Soul Train Awards» 2022 présentés par BET présenteront une gamme passionnante de performances inoubliables, de moments spéciaux et d’apparitions de certaines des stars les plus brillantes de la culture et du divertissement noirs. L’événement annuel s’engage à montrer l’impact de Soul Train sur la musique et la danse des années 70 à aujourd’hui.

La première des Soul Train Awards 2022 le dimanche 27 novembre à 20 h HE / PT sur BET et BET Her – regarderez-VOUS?