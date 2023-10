Les célébrités montrent leurs culottes | Divertissement | L’impression des États-Unis

La tendance de sortir littéralement en culotte a commencé à apparaître l’hiver dernier quand, après l’avoir vue sur les podiums, célébrités comme Bella Hadid et les sœurs Kendall et Kylie Jenner ont amené la tendance au street style.

Déjà un pied en automne, les célébrités semblent parier sur cette nouvelle façon de s’habiller : le sous-vêtement ne cache pas, il se montre.



Hailey Bieber, lundi dernier à Paris Aissaoui Nacer / SplashNews.com

Lundi dernier, lors de la Fashion Week de Paris, le mannequin et femme d’affaires Hailey Bieber a rejoint cette tendance baptisée pas de pantalons soit culotte (sans pantalons). L’épouse de Justin Bieber a combiné la culotte avec des bas épais comme l’ont fait ses amies Kendall et Kylie Jenner l’année dernière, précurseurs de la popularisation de cette mode dans la rue.

Le 11 septembre, c’est l’actrice Olivia Wilde qui a parcouru New York de la même manière.



L’actrice Olivia Wilde, se promenant à New York il y a quelques jours GTRES

Quelques jours auparavant, Emma Corrin avait apporté de l’audace et de la couleur au dernier festival de Venise. Lors d’une de ses apparitions, elle a renoncé au pantalon et a montré que porter une culotte peut être très chic.

L’actrice, devenue célèbre pour son rôle de la jeune Lady Di dans La Couronne portait un modèle Miu Miu, composé d’une veste boutonnée verte et d’une culotte assortie, portée sur des bas noirs transparents.



Emma Corrin le 3 septembre à Venise Images du GC

La première célébrité à sortir dans la rue avec des sous-vêtements visibles a été Bella Hadid, le mannequin qui transforme tout ce qu’elle porte en tendance. C’était il y a à peine un an, et le plus jeune des Hadid portait des sous-vêtements blancs pour hommes.

Il est désormais clair que ce style est venu bannir les pantalons et jupes les plus audacieux.



Bella Hadid, portant des sous-vêtements d’homme, se promenant dans Tribeca en septembre 2022 LeStewartDeNY

