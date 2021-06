Des célébrités de gauche, dont George Clooney, Eva Longoria et Don Cheadle, s’associent pour aider à créer une école publique qui aidera les «communautés mal desservies» à se former à des emplois dans l’industrie du divertissement.

La Roybal School of Film and Television Production, qui ouvrira ses portes à l’automne 2022, est soutenue par d’autres artistes éminents, dont Mindy Kaling et Kerry Washington, qui ont tous deux également soutenu le président Joe Biden et d’autres démocrates.

L’école offrira un enseignement secondaire aux élèves, en commençant par les 9e et 10e années, et en ajoutant les 11e et 12e années au cours des deux prochaines années. Ce qui rendra l’éducation différente, c’est que des stages au sein de l’industrie seront également proposés, donnant vraisemblablement aux étudiants une voie vers une carrière après le lycée.





Aussi sur rt.com

Film d’horreur « Karen » sur une femme blanche maléfique accusée d’exploiter un « traumatisme noir » à des fins lucratives







Le surintendant du district scolaire unifié de Los Angeles, Austin Beutner, a déclaré dans un communiqué concernant la prochaine école qu’il « aider à ouvrir les portes de l’opportunité pour un groupe diversifié d’étudiants. »

Dans sa propre déclaration, Clooney a affirmé que son objectif était de « Mieux refléter la diversité de notre pays ».

«Cela signifie créer des programmes de lycée qui enseignent aux jeunes les caméras, le montage, les effets visuels et sonores et toutes les opportunités de carrière que cette industrie a à offrir. Cela signifie des stages qui mènent à des carrières bien rémunérées. Cela signifie comprendre que nous sommes tous dans le même bateau », il a dit.

L’école sera située près du centre-ville de Los Angeles au Edward R. Roybal Learning Center, bien que le programme puisse s’étendre à plus d’écoles si cette première session réussit.

Bien que l’effort ait reçu des éloges depuis son annonce, il a également rencontré une variété de critiques. Certains ont remis en question le premier emplacement de l’école dans le quartier de Westlake à Los Angeles et ont demandé comment les enfants les plus défavorisés étaient censés s’y rendre. D’autres se sont interrogés sur les opportunités exactes qui seraient offertes, tandis que certains ont critiqué l’acteur blanc George Clooney qui semble diriger la couverture des célébrités impliquées.

« La piste d’assistant exécutif comprendra des études de cours telles que Ducking 101, Advanced Crying in Your Car et Génie électrique (pour désactiver ce bouton sous son bureau) », l’écrivain Meredith B. Kile tweeté – le bouton une référence probable à la figure de #MeToo Matt Lauer, un animateur de télévision qui a fait face à de nombreuses accusations d’inconduite sexuelle.

Juste curieuxCette école, au profit des étudiants des communautés mal desservies… est située dans… hum… Westlake Village ????? Comment les H___ se rendent-ils là-bas jusqu’à la ligne Ventura Cty ??? être à 4 heures de bus de LA !! – kelley dixon (@kelleydixon) 21 juin 2021

C’est un titre terrible qui efface le leadership des acteurs noirs, asiatiques et latinos. Faire mieux. https://t.co/hhfIrwblU8 – Dr Kate Gallagher Robbins (@kfgrobbins) 22 juin 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!