Les célébrités les moins bien habillées de la semaine : Tejasswi Prakash, Urfi Javed, Parineeti Chopra et d’autres célébrités ne parviennent pas à conquérir les cœurs avec leurs choix vestimentaires

Nous reprenons lundi avec nos avis mode hebdomadaires. Urfi Javed, Tejasswi Prakash, Parineeti Chopra et d’autres célébrités n’ont pas réussi à impressionner les fans avec leurs choix. Regarde…

Urfi Javé

Urfi Javed a récemment partagé une vidéo dans laquelle elle couvrait sa pudeur avec des téléphones portables. Elle a enfilé un blazer bleu et a été vue en train de suspendre une paire de téléphones portables à son cou à l’aide d’un fil de charge pour cacher ses parties intimes. En un rien de temps, Urfi s’est fait troller.

Parineeti Chopra

Parineeti Chopra a été aperçue à Film City à Mumbai et la diva portait un pull rose associé à un jean bleu. Elle a complété son look avec des talons blancs et a laissé ses cheveux ouverts.

Tejaswi Prakash

Tejasswi Prakash a assisté à un événement au cours duquel elle portait une chemise couleur poudre blingy associée à des bas assortis. Elle a complété son look avec un minimum de maquillage, mais son look général n’a pas rendu justice.

Fatima Sana Cheikh

L’actrice de Bollywood Fatima Sana Shaikh portait une kurta jaune-orangée associée à une sharara. Elle a complété son look avec des bijoux, du maquillage et attaché ses cheveux. Son choix de tenue et de maquillage n’a pas réussi à impressionner ses fans.

Aahana Kamra

L’actrice Aahana Kamra a assisté à un événement et portait une robe moulante fendue violette jusqu’aux cuisses. La tenue n’a pas fonctionné à part qu’il n’y a rien de mal avec la robe.