Les célébrités les moins bien habillées de la semaine : Tejasswi Prakash, Uorfi Javed, les choix de mode de Taapsee Pannu étaient des flops royaux

C’est lundi et il est temps de vérifier les délinquants de la mode. Tejaswi Prakash. Urfi Javed, Taapsee Pannu et quelques autres célébrités ont refroidi notre humeur avec leur style sans inspiration. Voici un aperçu des célébrités avec des sorties mode flop dans la semaine écoulée …

Tejaswi Prakash

Rohit Bal est connu pour sa couture royale royale, et peu de gens peuvent porter ses vêtements à la perfection. Cette tenue noire et dorée sur Tejasswi Prakash était inadaptée. L’actrice a fait de son mieux, mais cela lui semblait très accablant. La veste lourde n’a pas non plus été aussi élégante que prévu.

Urfi Javé

La robe bleu clair d’Uorfi Javed avec le motif croisé était collante AF. Elle a une déclaration de style de signature, mais certains de ses derniers looks n’étaient pas une horreur comme celui-ci. Ne nous lancez même pas sur ce look de queue de cheval girly à l’école.

Taapsee Pannu

L’actrice a été aperçue lors d’un événement vêtue d’une tenue bleue avec un haut genre corset blanc. Taapsee Pannu était aux promotions de Shabash Mithu. Ce regard était carrément ringard.

Nora Fathi

La dame a été vue dans une ganjee bleue avec une paire de jeans évasés qui ressemblaient à des pantalons palazzo. Le look de repos de Nora Fatehi était plutôt drôle avec les jeans soufflant dans les moussons venteuses.

Rajkummar Rao

Rajkummar Rao est occupé avec les promotions de son nouveau film avec Sanya Malhotra. L’acteur a toujours été un habilleur assez pointu et suave. Mais les regards pour la promotion de ce film ont été décevants. Regarde…

Ce sont les célébrités qui n’ont pas réussi à nous impressionner avec leurs sorties mode cette semaine. Que pensez-vous de leurs choix vestimentaires ?