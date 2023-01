Les célébrités les moins bien habillées de la semaine : Priyanka Chopra, Malaika Arora, les looks soignés de Rakul Preet Singh ratent la cible

Nos divas ont un entourage de personnes pour composer le look parfait pour elles. Cependant, parfois, même les meilleurs des meilleurs peuvent faiblir un peu. La mode est subjective, mais nous pensons que ces beautés de Bollywood auraient pu faire un peu mieux. Regarde…

Malaika Arora

Faites confiance à Malaika Arora pour enfiler quelque chose d’original avec la plus grande facilité. Bien que son charme soit à 100%, la robe ressemble à un matériau de mème parfait. Il est issu de la collection du designer Naeem Khan. Cela nous rappelle beaucoup de choses comme les garnitures sur les bords des tapis à la brosse que nous utilisons pour épousseter. Désolé Malaika !

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra est aussi quelqu’un qui n’hésite pas à pousser les choses au maximum. On l’a vue dans cette robe créée par Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood. Nous l’avons vue dans des ensembles d’or à plusieurs reprises. La lèvre de baie complétait la tenue. Mais ces boucles d’oreilles pendantes ont l’air carrément collantes ici.

Rakul Preet Singh

De vastes étendues de verdure semblent vraiment apaisantes pour les yeux, mais dans le cas de Rakul Preet Singh, c’était une sorte d’OTT. La teinte vert émeraude était ravissante sur elle, mais nous souhaitons tellement qu’il y en ait autant. Les boucles d’oreilles et les cheveux usés n’aidaient pas non plus les choses.

Vidya Balan

On se demande ce qui ne va pas avec l’équipe de stylisme de l’actrice. Vidya Balan a été vue dans une tenue Abu Jani Sandeep Khosla lors d’un événement. La teinte de rouge bordeaux et d’or lui allait bien. Mais moins on en dit sur la silhouette et le style général, mieux c’est.

Nushrratt Bharuccha

L’actrice a été vue dans cette robe rose vif pour une soirée pour son film Selfieee. Nushrratt Bharuccha avait l’air tout simplement démodé et bof dans cette robe.

Ce sont les célébrités qui n’ont pas réussi à nous impressionner cette semaine avec leurs choix de mode.