Les célébrités les moins bien habillées de la semaine : les sorties en noir de Sonam Kapoor, Alia Bhatt et Urfi Javed étaient tout sauf classiques

Les stars de Bollywood ont été très occupées cette semaine avec des promotions de films, des soirées et des remises de prix. Mais nous n’avons pas eu beaucoup de grands moments de mode. Voici un aperçu des divas de Bollywood dont le choix des tenues nous a fait nous demander pourquoi cela !

Tisca Chopra

Tisca Chopra portait un sari noir lors de la fête du 50e anniversaire de Stardust. Elle a choisi un sari noir et or pour le faire. Le look était très démodé. Le sari venait de Raw Mango. La bordure du sari a fusionné avec le chemisier.

Sonam Kapoor

Les choix de mode de Sonam Kapoor au cours des trois derniers mois ont été régulièrement dramatiques, volumineux et un peu exagérés. Elle portait un costume noir au mariage. Nous avons adoré le maquillage rétro, mais la tenue n’était guère mémorable (du moins dans le bon sens).

Urfi Javé

Urfi Javed nous a offert le look le plus extravagant de janvier 2023. Elle est arrivée au milieu de la route en soutien-gorge conique et jupe. Les fans se souviendront que Madonna l’a porté une fois sur scène. Mais nous ne pouvons pas comprendre quelle occasion a poussé cette garde-robe d’Urfi Javed.

Tabou

Tabu a été vu lors de l’événement de lancement de Bholaa dans une robe de Lovebirds. Elle est la reine du style sans effort et sans tracas. Mais cette robe avec sa moitié inférieure ombrée et son col en V de couleur bloc n’avait rien d’extraordinaire. Elle a fait beaucoup mieux.

Disha Patani

Disha Patani a été vue à l’aéroport dans un pantalon de survêtement blanc et un crop top gris. C’était son style de signature. Mais d’une manière ou d’une autre, l’ensemble du look n’a pas amélioré son attrait.

Alia Bhat

Alia Bhatt a été vue dans la ville avec un pantalon évasé noir, une ganjee et un long haussement d’épaules. La tenue avait l’air confortable mais n’a rien fait pour le style.

Ce sont les célébrités qui ont échoué dans les palmarès de la mode cette semaine.