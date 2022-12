Les célébrités les moins bien habillées de la semaine : Kajol, Jacqueline Fernandez, Tejasswi Prakash et d’autres célébrités qui ont échoué dans les palmarès de la mode

C’est lundi et il est temps de regarder qui s’en est sorti comment dans les charts vestimentaires. Nous avons eu des événements, des fêtes et des promotions de films, donc les acteurs sont sortis beaucoup. Voici un aperçu des célébrités qui nous ont laissé déçus par leurs choix…

Kajol

L’actrice portait ce sari rose pâle et marron pour la première de Salaam Venky. Kajol a porté de nombreux saris ces derniers temps. Alors que certains de ses looks ont été bons, celui-ci était nonchalant. De toute évidence, le styliste ne s’est pas concentré sur le sari ou le maquillage. C’est un look très oubliable de la diva de Bollywood.

Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia a été vue à l’aéroport dans un pantalon palazzo noir et un t-shirt rayé. Que pensez-vous de ce combo de couleurs noir, rose et rouge. L’actrice a également opté pour des Crocs roses. Est-ce que beaucoup de rose vous fait mal aux yeux ?

Tejaswi Prakash

Ce regard sur l’actrice était un raté complet. Qu’il s’agisse de la jupe semi-transparente à plusieurs niveaux ou de la veste au crochet, rien ne s’est assemblé de manière transparente. Ce doit être l’un de ses pires looks ces derniers temps.

Ranveer Singh

Ranveer Singh a été à son meilleur pour les promotions de Cirkus. La superstar portait ce costume violet avec une casquette pour l’un des événements. Toute la tenue vient de chez Gucci. Mais on aimait plus son look tout noir.

Jacqueline Fernandez

Elle est l’une des femmes les plus en vogue. Jacqueline Fernandez a été vue dans ce sari pour les promotions de Cirkus. Mais le sari est tout simplement trop criard. Ressentez-vous également la même chose ?

Ce sont les célébrités qui se sont effondrées sur les charts de la mode.