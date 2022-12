Les célébrités les moins bien habillées de la semaine : Disha Patani, Vidya Balan, Archana Gautam et d’autres ont livré des flops de mode

Comme c’était la semaine de Noël, nous avons vu pas mal de fêtes. La plupart des célébrités ont bien compris. Mais certains ne nous ont pas réussi à nous impressionner. Après avoir scouté toutes les pages mode, ce sont les célébrités qui nous ont raté ont raté le coche…

Disha Patani

Disha Patani est une pro des tenues moulantes moulantes avec des découpes. Très peu peuvent les bercer aussi bien qu’elle. Mais cette récente sortie dans cette robe aux découpes et à la volumineuse étole en plumes était totalement banale. C’est un manque total de la part de l’actrice.

Huma Qureshi

Lors de la même soirée, Huma Qureshi portait une robe noire. L’actrice l’a associé à des bottes. L’effet global était en quelque sorte très piéton. L’accessoirisation n’a pas arrangé les choses non plus.

Mouni Roy

L’actrice de Naagin est une habilleuse pointue. Elle a été vue dans un look tout blanc pour X’Mas. Le haut court et la jupe étaient bien séparés, mais le look général n’était pas si élégant. Les bottes blanches et le sac n’ont pas aidé non plus. Nous supposons qu’elle est apparue d’une manière ou d’une autre dans l’une des couleurs de Noël.

Susanne Khan

L’architecte d’intérieur a été vu lors d’une fête de Noël avec le beau Arslan Goni. Sussanne Khan portait une jupe noire, une brassière et un blazer rose vif avec des bottes en peau de croco. L’effet était loin d’être élégant.

Vidya Balan

Vidya Balan a été vue sur le tapis rouge des OTT Awards dans une robe sang de bœuf et violette. La robe indienne avait l’air plutôt collante même si la couleur était assez festive. Le style de mauvaise qualité de l’actrice n’a pas non plus arrangé les choses.

Archana Gautam

Alors que la dame fait du bruit à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16, certaines de ses tenues ont été assez collantes. Cette robe blanche à plusieurs niveaux n’a rien fait pour elle. Le style avec le collier de perles avait également l’air très démodé.

Ce sont les célébrités qui ont fait partie de la liste des pires tenues cette semaine…