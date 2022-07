Les célébrités les moins bien habillées de la semaine : Disha Patani, Adah Sharma et Rashami Desai échouent avec leurs choix de tenues

Avec un événement de remise des prix de la mode, les célébrités se sont présentées dans leur meilleur style vestimentaire cette semaine. Adah Sharma est restée fidèle à son style signature et a arboré une robe tout droit sortie du thème de la jungle. Disha Patani a essayé le look rétro hollywoodien délicat, mais cela ne s’est pas avéré si génial. Voici un aperçu des flops mode de la semaine…

Ada Sharma

Nous savons qu’elle aime s’habiller de manière originale, mais parfois elle va trop loin. Adah Sharma portait une tenue qui ressemblait à un accessoire d’un endroit décoré sur le thème de la jungle. Son maquillage et ses cheveux étaient adorables mais nous n’avons aucun commentaire sur la tenue. On se demande qui l’a conçu.

Disha Patani

L’actrice d’Ek Villain 2 portait une robe courte rose oignon pour les promotions. Avec un nœud supérieur et un collier de perles, il semblait que les stylistes de Disha Patani visaient l’ambiance rétro hollywoodienne classique vue sur les divas comme Audrey Hepburn. Mais l’ensemble du look était très peu inspiré.

Rashami Desaï

Elle semble aimer la teinte bleu glacial, et nous aussi. Mais cette tenue est juste à côté d’un désastre. Malaika Arora et Rashami Desai ont choisi cette couleur magnifique pour la fonction, mais aucun des looks n’était mémorable.

Tejaswi Prakash

L’actrice de Naagin 6 a assisté à trop d’événements ces derniers temps. Tejasswi Prakash a choisi cette robe bleu profond pour la finale de Dance Deewane Juniors. Disons simplement qu’on l’a vue faire mieux. Son équipe de style a besoin de se remonter un peu.

Gauri Khan

La dame a été vue lors d’un événement avec un pantalon évasé et un haut Balmain. Compte tenu du haut de la marque, le look aurait pu être bien meilleur.

Que pensez-vous du style de ces dames ? Faites nous savoir…