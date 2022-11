Les célébrités les moins bien habillées de la semaine : Deepika Padukone, Nora Fatehi et Rani Mukerji échouent dans les classements vestimentaires

C’est lundi et notre police de la mode hebdomadaire est là. Deepika Padukone et un certain nombre d’autres célébrités ont honoré les GQ Awards 2022. Sa tenue rouge n’a pas réussi à impressionner. Nora Fatehi a fait la robe avec une fente à mort sur Jhalak Dikhhla Jaa 10. Jetez un oeil…

Deepika Padukone

Deepika Padukone a assisté aux GQ Awards dans un tailleur-pantalon rouge audacieux. La teinte profonde du rouge sang a immédiatement attiré l’attention des fashionistas. C’était du label Magda Butrym. Mais la coupe de la tenue n’a rien fait pour le cadre tonique et l’apparence sculpturale de Deepika Padukone.

Sobhita Dhulipala

L’actrice de Made In Heaven portait le combo Adidas et Gucci. Nous ne savons pas quoi penser de la robe de velours, de la casquette, du sweat à capuche, etc. C’était sûrement très différent mais maintenant wow.

Neena Gupta

La dame peut porter presque n’importe quel look. Pour la projection d’Uunchai, Neena Gupta a choisi un sari blanc du label de Masaba Gupta. Le chemisier n’a pas fait de gel avec le sari ni le potli. Ce n’est qu’un problème mineur car elle rayonnait de bonheur.

Rani Mukerji

Rani Mukerji réussit généralement bien dans les saris, que ce soit les traditionnels pour Durga Puja ou les modernes. Elle était vêtue d’un sari Masaba pour la projection d’Uunchai. L’overdose de rose nous faisait mal aux yeux. Nous souhaitons tellement que le maquillage ait été un peu plus clair pour qu’il n’ait pas l’air si discordant à l’œil.

Nora Fathi

Nora Fatehi a été vue dans une robe jaune pour le dernier épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Elle a porté beaucoup trop de robes de ce type pour que nous puissions dire que c’était un nouveau look.

Ce sont les célébrités qui n’ont pas réussi à nous impressionner cette semaine sur les palmarès de la mode.