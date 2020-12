Ses Kylie Jennerle monde et nous y vivons tous.

Forbes vient de couronner le E! star et magnat des cosmétiques, la célébrité la mieux payée de 2020. Malgré l’histoire controversée de Kylie avec la publication, les experts financiers de Forbes a calculé qu’elle avait remporté 590 millions de dollars cette année après avoir vendu une participation majoritaire dans sa marque de beauté à Coty Inc.

Par coïncidence, le beau-frère de 23 ans, Kanye West, est arrivé au n ° 2 en gagnant 170 millions de dollars. Le rappeur et aspirant politicien a son partenariat avec Adidas à remercier pour son gros salaire.

Les athlètes A-list aiment Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar et James Lebron a contribué à compléter le top 10, en plus de Tyler Perry, Howard Stern et Dwayne The Rock Johnson.

Selon Forbes, les stars les mieux rémunérées au monde ont gagné 6,1 milliards de dollars en 2020. C’est 200 millions de moins que l’année dernière en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’industrie du divertissement.