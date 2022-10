Les célébrités font la fête pour le 27e anniversaire de Doja Cat

Les fans de célébrités se sont réunis à Los Angeles pour célébrer le 27e anniversaire de Doja Cat.

La lauréate du Grammy Award a célébré son 27e anniversaire avec une soirée à thème sur la lingerie et le bal masqué vendredi soir à WeHo au Raspoutine sur Melrose. Doja est apparue dans un masque intégral avec une coiffe de plumes géante et une cape de velours noir.

L’énorme liste de grands noms comprenait Winnie Harlow, Justin et Hailey Bieber, HER, Kendall Jenner, Normani, Justine Skye, Coi Leray et bien d’autres.

Le gâteau d’anniversaire de Doja a donné le ton ! L’énorme gâteau à 3 étages recouvert de noir et d’or avait sa propre entrée dans la fête et comportait plusieurs logos Illuminati. Je ne sais pas quel message ils essaient de faire passer avec le gâteau, mais bon, c’était peut-être juste des décorations.

Coi Leray a partagé des moments de la fête et a posté sur l’histoire d’Instagram : “Une si belle fête ! J’adore ton cul sexy, HBD Doja.

PEOPLE a rencontré Doja avant les festivités et a parlé de ses projets pour l’année à venir. Elle a mentionné la nouvelle musique, sa ligne de produits dérivés “It’s Giving” et continue de diffuser le message que ses fans peuvent et doivent faire tout ce qui les rend heureux.