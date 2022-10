Les célébrités féminines sans maquillage de Strictly ont une séance de chant incroyable dans un rare aperçu des coulisses avant le spectacle

Les stars féminines de STRICTLY ont chanté un classique d’Olivia Newton John dans la salle de beauté avant la manne de la Movie Week de ce soir.

La comédienne Jayde Adams a dirigé la chanson tout en se maquillant et en se coiffant.

L’interprétation du classique de Grease Hopelessly Devoted To You a été filmée par Helen Skelton, qui a mis en lumière Ellie Simmonds et Fleur East lors de sa visite de la salle.

La danseuse professionnelle Nikita Kuzmin, qui est associée à la nageuse paralympique Ellie, a également pu être vue en train de s’illuminer, deux jours après que nous ayons révélé sa séparation d’avec sa petite amie danseuse.

Des amis de la star ukrainienne ont déclaré que Nicole Wirt avait déplacé ses affaires hors de l’appartement londonien de Nikita.

Ellie, 27 ans, et Nikita, 24 ans, ont terminé cinquièmes du classement la semaine dernière et ont été ovationnées pour leur valse samedi soir.

Une source a déclaré: “Nikita voulait se concentrer totalement sur cette série de Strictly et a décidé il y a quelque temps qu’il voulait mettre fin à sa relation avec Nicole.

“Ils étaient ensemble depuis cinq ans et cela a fini par être une décision mutuelle.

“Nicole est principalement basée en Allemagne et elle est de plus en plus occupée par le travail.

«Nikita est totalement prise dans Strictly, alors ils ont décidé qu’il valait mieux qu’ils rompent.





“Nicole avait l’habitude de rester à Londres pour rendre visite à Nikita mais cela devenait plus difficile avec leurs horaires.

“Nikita ne veut que le meilleur pour Nicole et elle ressent la même chose pour lui.

“Pour l’instant, il veut se concentrer entièrement sur Ellie et leur voyage sur Strictly.”

Dans la dernière série de la BBC, l’Ukrainienne Nikita a ignoré les rumeurs d’une romance potentielle avec sa partenaire célèbre Tilly Ramsay, 20 ans.

Le couple, qui est arrivé sixième, reste de bons amis.

Bbc

Nikita, 24 ans, est associée à la nageuse paralympique Ellie Simmonds, 27 ans, dans l’émission[/caption]