Les célébrités étourdissent dans la haute couture aux Grammys 2023

La Crypto.com Arena de Los Angeles était animée par la mode dimanche pour les Grammys 2023 alors que les A-listers se présentaient et étaient stupéfaits par les ratés de créateurs. Avant d’entrer dans la 65e cérémonie annuelle, les stars ont foulé le tapis dans des ensembles accrocheurs.

Comme d’habitude, Cardi B était un style remarquable, cette fois en bleu électrique Gaurav Gupta Couture.

Le styliste Kollin Carter a bien sûr équipé Cardi d’une coiffure par Tokyo Stylez et d’un maquillage par Erika La Pearl.

La superstar “shmegular régulière” du Bronx a marché sur le tapis avec son mari Offset qui avait l’air pimpant en blanc.

Une autre célébrité à bascule bleue était Kandi dont la robe Raisa Vanessa épousait ses courbes.

Elle a montré la robe et son maquillage dans Glambot de E! sur le tapis.

Et même si elle n’a peut-être pas foulé le tapis, Beyoncé n’a pas déçu avec son look.

La grande gagnante de la soirée portait du Gucci et était habillée par KJ Moody.

Elle a également envoyé un message à sa ruche pour devenir l’artiste la plus primée de l’histoire des Grammys, avec un record de 32 victoires en portant Balmain.

Doja Cat est arrivée dans une superbe robe en cuir Atelier Versace…

plus tard, elle s’est changée en une robe Knwls personnalisée et a changé ses cheveux et son maquillage.

Tu aimes?

Lizzo avait l’air “bien comme l’enfer” dans une robe orange Dolce And Gabbana pour les Grammys.

Son look personnalisé de cadrage du visage a été conçu par Patti Wilson.

Lizzo s’est ensuite transformée en un autre ensemble et a posé pour une photo métallique assortie avec King Bey.

En parlant de métaux, Mary J. Blige l’a apporté dans une robe argentée découpée par THE BLONDS.

Bien sûr, elle portait également des bottes pour la plus grande soirée musicale et a posé à l’intérieur pour une photo avec ELLE

En parlant d’ELLE, la chanteuse portait ses montures emblématiques et une robe Bach Mai.

La bombe brésilienne Anitta portait des archives Atelier Versace de la collection SS03.

La chanteuse toujours magnifique avait l’air impeccable comme toujours.

Autre vedette en noir, Laverne Cox portait Kim Kassas Couture pour les Grammys.

Elle a décrit son look lorsque Cléopâtre rencontre Goldfinger.

Le noir était aussi la couleur de la nuit pour Ella Mai qui portait Monsoori et accessoirisé avec des diamants et des vagues de doigts.

Joli!

Plusieurs présentateurs des Grammys ont également apporté la haute couture au spectacle.

Jennifer Lopez était ravissante en Gucci et a posé pour des photos avec son mari Ben Affleck…

tandis que SZA s’extasiait et devenait magnifique à Mugler.

Sur IG, elle a dit à ses abonnés qu’elle optait pour une ambiance “Avengers meet” Oracle “et la chanteuse a posé pour une photo avec Queen Latifah.

Toutes ces dames étaient superbes, mais vous nous dites ; qui avait l’air plus cool aux Grammys 2023 ?