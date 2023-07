Les célébrités étourdissent avec style lors de la première mondiale de « Barbie »

« Allez Barbie, allons-y [premiere] faire la fête… »

Les célébrités ont inondé LA dimanche pour les éclaboussures de rose Barbie première mondiale, et un certain nombre de vos favoris ont apporté la beauté Barbiecore sur le tapis.

Margot Robbie qui dirige le film qui sortira en salles le 21 juillet, a canalisé la Barbie Solo In The Spotlight des années 1960 en enfilant une robe bustier Schiaparelli personnalisée avec des broderies de sequins et un ourlet en tulle multicouche.

Elle a accessoirisé avec la serviette rose signature que la poupée Barbie portait avec elle et un tour de cou et des boucles d’oreilles en diamant Lorraine Schwartz.

Entre donner vie à Barbie, Robbie a posé avec la Head Barb In Charge, Nicki Minaj.

BARBIE x BARBIE. 👑 #MargotRobbie et #Nicki Minaj poser pour la caméra à LA #Barbie première– et Margot aide même à réparer les cheveux de Nicki ! pic.twitter.com/RSdx7WEb1U — Personnes (@personnes) 10 juillet 2023

Nicki, qui figure sur la bande originale, a montré son ventre musclé et son buste chirurgicalement plus petit dans un ensemble Alaia qui a apparemment canalisé la Diva Collection Gone Platinum Barbie…

et Robbie a jailli de rencontrer la superstar.

Margot Robbie parle de poser avec Nicki Minaj sur le #Barbie tapis. https://t.co/bDoALKf52G pic.twitter.com/Qy8q6LnwO7 — Variété (@Variété) 10 juillet 2023

Les tresses blondes Barbie jusqu’aux genoux d’Onika ont bien sûr été coiffées par Dionte « Arrogant Tae » Gray qui a affiché sa dernière création sur Instagram.

Magnifique!

Madame la Présidente Barbie elle-même, Issa Rae, a également été vue sur la scène.

Issa qui préside Barbie Land dans le film portait une robe en velours Marc Bouwer avec une découpe en trou de serrure le long de son décolleté.

L’actrice, 38 ans, s’est accessoirisée de bagues en diamants et d’un bracelet stylisé par Wouri Vice.

Appuyez sur le flip pour voir ce que d’autres célébrités ont incarné Barbiecore pour les stars Barbie première.