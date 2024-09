Les célébrités en tenues transparentes au premier rang du défilé Saint Laurent Printemps 2025 [PHOTOS]

Les looks transparents ont été une tendance majeure sur plusieurs tapis rouges de grande envergure tout au long de 2024. Ce style a été porté par des célébrités telles que Quinta Brunson aux ESPY Awards et Dakota Johnson sur le tapis rouge du Tribeca Film Festival.

Le 24 septembre, la tendance du transparent a fait son chemin jusqu’au premier rang de la collection prêt-à-porter printemps 2025 de Saint Laurent à Paris, pendant la Fashion Week. Des invités célèbres et des célébrités ont donné leur propre version du transparent au premier rang.

Zoë Kravitz portait une mini-robe en dentelle noire avec des détails transparents, tandis qu’Amelia Gray Hamlin s’est inspirée de la lingerie pour son look au premier rang. Parmi les autres stars qui ont adopté cette tendance, on trouve le mannequin et star de « Mad Max : Fury Road » Abbey Lee, l’actrice d’« Emily in Pars » Philippine Leroy-Beaulieu et bien d’autres.

Découvrez ici les photos des participantes du premier rang de Saint Laurent qui ont porté la tendance transparente pour le défilé de la maison de couture de luxe française.