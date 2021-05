Les célébrités de gauche qui abusent des médias sociaux doivent être tenues pour responsables

Autrefois, les célébrités insipides exerçant leurs droits du premier amendement n’étaient rien de plus que du bruit de fond américain, du fourrage pour les punchlines échangées autour des fontaines à eau et des tables de salle à manger. Qui peut oublier le meilleur moment de télé-réalité de Jessica Simpson, vers 2003:

«Est-ce du poulet ou est-ce du poisson? Je sais que c’est du thon, mais il dit: «Poulet de la mer» », a demandé Simpson à son mari. À la caméra.

Mais avec les médias sociaux surdimensionnés d’aujourd’hui, plusieurs de ces crétins ont acquis un pouvoir divin pour détruire en un clin d’œil. Un tweet ou une publication sur Instagram pourrait tout aussi bien être un éclair envoyé d’en haut pour punir une âme pauvre et non célèbre, assez malheureuse pour tomber sous le regard de nos seigneurs résolument capricieux et impudiques.

Aucune de ces célébrités n’est devenue plus intelligente, remarquez, juste plus puissante. Et, comme l’écrivain Robert Caro l’a observé après avoir écrit sa série épique sur le président Lyndon B. Johnson: «… le pouvoir le révèle toujours. Quand tu as assez de pouvoir pour faire ce que tu as toujours voulu faire, alors tu vois ce que le gars a toujours voulu faire. «

Le pouvoir corrompt

Entrez Demi Lovato, qui a récemment décidé d’essayer de détruire une entreprise de yaourt glacé à Los Angeles.

Le magazine People a rapporté que «la chanteuse ‘I Love Me’, 28 ans, a écrit sur son histoire Instagram qu’elle ‘trouvait extrêmement difficile de commander du froyo à’ The Bigg Chill en raison de tous les ‘aliments diététiques’ qu’ils proposent.

«’Vous devez passer devant des tonnes de biscuits sans sucre / autres aliments diététiques avant d’arriver au comptoir. Faites mieux s’il vous plaît », a écrit Lovato… Parallèlement au message, elle a également inclus le hashtag« vautours de la culture du régime ».

Fondamentalement, Lovato n’a pas aimé les écrans (qui s’adressent aux diabétiques, entre autres) et s’est déchaîné, excoriant The Big Chill à ses 102 millions d’abonnés Instagram. La boutique froyo en comptait 6 000.

Quand vous ou moi passons une mauvaise journée, nous hurlons « sérénité maintenant! » dans un oreiller et continuez. Lovato, de son côté, a tenté de détruire un magasin de yaourt appartenant à une femme avec une histoire de 36 ans, leur disant même «ne continuez pas avec ça. Tu ne veux pas me déranger. Vous avez tort. Et le client a toujours raison. »

La personne moyenne n’a pas le pouvoir de détruire une entreprise, mais Lovato a un interrupteur magique dans sa poche et n’a pas peur de l’utiliser.

L’Amérique à bout

Lovato a suivi un chemin bien usé, tracé par d’autres types hollywoodiens qui ont été légèrement incommodés. Kim Kardashian a déjà menacé la chaîne de hamburgers Jack in the Box de la soumettre via Twitter, incitant ses concurrents à les faire griller sur les réseaux sociaux.

Les célébrités sportives se lancent également dans l’action. La superstar de la NBA LeBron James a délivré à son presque 50 millions d’abonnés Twitter ce qui aurait pu facilement être interprété comme un ordre de mise à mort contre un officier de police de Columbus, Ohio, la semaine dernière.

Le flic – Nicholas Reardon – avait tué par balle une adolescente brandissant un couteau et l’avait probablement empêchée de poignarder une ou plusieurs personnes impliquées dans une bagarre de rue. Reardon est blanc; l’adolescent était noir. Et c’est tout ce que «King James» avait besoin d’entendre avant de publier son tweet, qu’il a ensuite supprimé, avec la photo de Reardon et la légende: «VOUS ÊTES SUIVANT».

Qu’importe le fait que le policier se soit présenté à temps pour empêcher ce qui aurait pu être un ou plusieurs meurtres, comme l’a clairement montré la vidéo. Mais que se passerait-il si Reardon n’avait rien fait, calculant (correctement) le jeu qu’il recevrait pour avoir appuyé sur la gâchette? Que voulez-vous parier que le roi James aurait accusé l’officier de ne pas avoir protégé les gens d’une communauté noire si Reardon avait hésité?

L’Amérique est en proie à une série de meurtres par la police de Noirs américains, et certaines manifestations contre la police sont elles-mêmes devenues violentes. Et pourtant Lebron James – au nom de la «responsabilité» – a peint une cible sur le dos d’un flic, sans réfléchir aux faits. James est tout au sujet du récit, les conséquences humaines soient damnées.

La responsabilité va dans les deux sens

Pendant les années Trump, on nous a enseigné à plusieurs reprises que les adeptes dérangés d’une personne célèbre pouvaient être incités à une action violente par les publications d’une célébrité sur les réseaux sociaux. Ces conférences ont-elles été oubliées maintenant que Trump est parti? Les règles ne s’appliquent-elles pas aux personnes célèbres de gauche?

Bien sûr, ils ne le font pas. Il ne semble jamais y avoir de «responsabilité» pour les célébrités de gauche qui abusent des médias sociaux pour créer des conséquences négatives – voire potentiellement dangereuses – pour les autres.

Mais le génie est hors de la bouteille. Les célébrités réalisent que leur pouvoir est profond et incontrôlé. Ils intimident les entreprises (grandes et petites) pour qu’elles s’alignent sur leurs opinions politiques mal informées, forçant souvent les propriétaires à se plier et à demander grâce.

Les Américains sont obsédés par les célébrités. Et maintenant, nous avons une fusion impie de la culture populaire et de la politique – cela nous a donné Trump, et nous donne maintenant d’autres célébrités, tout aussi irresponsables dans la langue, pour continuer à corrompre notre discours national avec des brimades incontrôlées. Lovato et James sont beaucoup plus puissants et influents que le sénateur ou représentant américain moyen.

C’est terrible pour la société. Nous avons tous le droit de parler, mais avons-nous le droit de détruire à volonté simplement parce que nous le pouvons?

Au tribunal de l’opinion publique, où les célébrités règnent en maître, il n’y a pas de juge protégeant les droits des accusés contre leurs procureurs tout-puissants. Aucun protocole n’existe pour garantir la vérité et l’équité dans la présentation des preuves.

Il n’y a pas de processus d’appel lorsque les dieux en colère d’aujourd’hui viennent pour vous, et nulle part où aller pour récupérer votre réputation une fois que les destroyers sont passés à autre chose.

Scott Jennings est un conseiller républicain, un contributeur politique de CNN et un partenaire chez RunSwitch Public Relations. Cette chronique a été publiée à l’origine dans le Louisville Courier Journal. Suivez-le sur Twitter @ScottJenningsKY.