Les célébrités de Bigg Boss, Pratik Sehajpal et Amulya Rattan, sont parfaites à la soirée de pré-lancement de la chanson Din Chadda [Watch Video]

Pratik Sehajpal et Amulya Rattan sur leur prochaine chanson Din Chadda : Le célèbre concurrent de la saison 15 de Bigg Boss, Pratik Shehjpal, est connu pour sa forme physique et son look intelligent. Sa carrière a commencé à se développer grâce à l’émission de téléréalité préférée des fans, MTV Love School Season 3. Il a acquis une immense popularité grâce à la plate-forme Bigg Boss OTT. Après Bigg Boss, il a fait beaucoup de chansons, et maintenant il est de retour avec sa nouvelle chanson ‘Din Chadda’ avec Amulya Rattan, une star célèbre qui a gagné en popularité grâce à ses vidéos TikTok. Ils sont tous les deux super excités par leur prochaine chanson. Les deux ont partagé une réponse positive au scénario tout en ayant une interaction avec les médias. Regardons la vidéo pour en savoir plus.