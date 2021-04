Les célébrités de B-Town rendent hommage à Rishi Kapoor à l’occasion de son premier anniversaire de mort | Nouvelles des gens

Mumbai: les collègues et la famille de Bollywood se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’acteur décédé Rishi Kapoor à l’occasion de son premier anniversaire de mort vendredi.

La nièce Kareena Kapoor a laissé tomber un emoji de cœur sur la photo de Rishi Kapoor sur l’histoire Instagram. La sœur de Kareena, Karisma, a également partagé une photo sur l’histoire Instagram de Rishi Kapoor dans sa jeunesse avec un emoji de cœur.

Randeep Hooda a partagé une photo de l’acteur décédé sur Twitter et l’a légendée: « #RishiKapoor », tandis qu’Arjun Kapoor partage une photo avec Rishi Kapoor sur Instagram et a écrit: « Ma réaction constante quand j’étais à côté de lui … Bouche fermée les oreilles Ouverte. Tu me manques oncle Chintoo. Bravo à ce scintillement dans tes yeux… Toujours et pour toujours. «

L’acteur et animateur Maniesh Paul a posté une image de la star décédée lors de leur réunion à New York et a écrit: « Mlle monsieur … je vous aime monsieur …. »

Divya Dutta a rappelé avoir travaillé avec l’acteur.

«L’enfance, c’était vous. Et vos films !! Ce beau visage !! Danser et chanter et agir comme un rêve !! Chérissez chaque moment de travail avec vous, apprenez de vous, vous connaissez !! Vous avez vécu la vie à merveille !! Tout cœur! C’est ce que tu es !! Tu me manques #RishiKapoor », a-t-elle écrit.

L’enfance, c’était toi. Et vos films !! Ce beau visage !! Danser n chanter et agir comme un rêve !! Chérissez chaque moment de travail avec vous, d’apprendre de vous, de vous connaître !! Vous avez magnifiquement vécu la vie !! Tout cœur! C’est ce que tu es!! Tu me manques #RishiKapoor @chintskap pic.twitter.com/TCuQjURz6s – Divya Dutta (@ divyadutta25) 30 avril 2021

L’actrice Payal Ghosh, qui a travaillé avec Rishi Kapoor dans le film « Patel Ki Punjabi Shaadi », a partagé une photo de leurs promotions du film et a tweeté: « En se souvenant de #RishiKapoor Sir lors de son premier anniversaire de mort, il était vraiment un joyau d’une personne . Oncle Rishi vous manquera toujours. «

Se souvenir #RishiKapoor Monsieur à son premier anniversaire de mort, il était vraiment un joyau d’une personne. Oncle Rishi vous manquera toujours. pic.twitter.com/dKYlPuwHzr – Payal Ghosh ॐ (@iampayalghosh) 30 avril 2021

Le regretté acteur vétéran Rishi Kapoor est décédé il y a un an, le 30 mai, après une bataille de deux ans contre la leucémie.