La Fashion Week de Paris, comme tous les autres grands événements de mode dans le monde, a vu se multiplier les apparitions de célébrités coréennes. En effet, des marques de luxe comme Dior, Prada, Louis Vuitton et d’autres commencent à reconnaître l’influence massive des stars de la K-pop et de la mode coréenne sur la mode internationale.

Ces marques ont judicieusement utilisé la popularité des célébrités coréennes pour étendre leur portée à travers différents continents et cultures. Les défilés de mode masculine de la Fashion Week de Paris 2024 ont vu BamBam, ENHYPEN et RIIZE, entre autres, atterrir dans la ville historique pour mettre en valeur le faste et le glamour qui font la renommée de la Corée.

Découvrez ci-dessous la liste des célébrités coréennes les mieux habillées à la Fashion Week de Paris :

Les célébrités coréennes les mieux habillées de la Fashion Week de Paris 2024

1) ENHYPEN

Le groupe de garçons coréen ENHYPEN a fait une apparition au défilé de mode masculine Prada dans différentes nuances de casual chic. Les membres individuels étaient parés de bottes montantes brillantes, certains privilégiant le denim sur le denim et d’autres optant pour des pardessus en cuir et des blazers impeccables sur des jeans.

Les ambassadeurs de Prada auraient gagné plus de 4,6 millions de dollars pour la marque italienne grâce à leur large influence.

2) Riize

Autre boysband avec un public impressionnant, RIIZE avait l’air élégant au défilé de mode masculine de Louis Vuitton. Ils étaient parés d’ensembles élégants allant de pantalons et vestes en jean larges, de shorts et vestes en jean, à des pantalons et chemises habillés blancs. Ils ont coiffé leurs cheveux courts en parties médianes autour de leur visage.

3) Jackson Wang

L’idole aux multiples talents de la K-pop et membre du boys band GOT7 a également assisté à la présentation de Louis Vuitton. Son style rappelait l’esthétique parisienne et consistait en un béret noir rehaussé du logo de la marque, avec un pull assorti également gravé du nom Louis Vuitton sur la poche poitrine. Il a complété la tenue avec un pantalon large et des chaussures épaisses.

4) Haerin

La jeune fille de 17 ans, membre du groupe de filles NewJeans, avait l’air d’une écolière chic au défilé de mode homme Dior dans une longue robe salopette et une chemise blanche. La chanteuse a accessoirisé un mini sac à main Dior et des sandales à bout ouvert. Elle a coiffé ses cheveux en une élégante raie centrale, avec une douce frange encadrant son visage. Elle a gardé son maquillage doux et rosé.

5) SMS

Le boyband coréen respirait la sophistication et l’assurance lors du défilé de mode homme Dior avec des blazers, des manteaux et des pantalons élégants. Ils ont rejoint d’autres célébrités comme Kate Moss, Pusha T, Haerin, Lila Moss et d’autres qui sont venues célébrer la beauté de la mode et l’excellent savoir-faire pour lequel la marque Dior est connue.

TXT a associé ses tenues à des baskets accrocheuses de différents coloris, renforçant ainsi leur style jeune et tendance. Ils ont coiffé leurs cheveux en parties latérales paresseuses pour encadrer leur visage.

6) BamBam

Kunpimook Bhuwakul, plus connu sous le nom de BamBam, est un autre membre du boysband GOT7 qui était présent au défilé homme Louis Vuitton. Le joueur de 26 ans est apprécié des fans pour son look, son talent musical et son sens impressionnant de la mode. Il a mis ces qualités à profit lors de la Fashion Week de Paris en arborant une veste à carreaux en peau de serpent avec une chemise associée à des Louis noirs. Pantalon de costume Vuitton.

Le chanteur a fait une déclaration audacieuse avec des cheveux roux et des boucles d’oreilles assorties aux boutons de sa veste. Les cheveux roux du chanteur étaient coiffés en frange, encadrant le visage de l’idole.

7) Jihyo

Park Ji-hyo, mondialement connue sous le nom de Jihyo, et égérie du girl band coréen TWICE, était resplendissante à la Fashion Week de Paris. Jihyo respirait la sophistication et le charme au défilé de vêtements pour hommes Ami à Paris dans une robe midi gris tourterelle avec une fente jusqu’à la cuisse, qui complétait parfaitement son teint.

La robe d’inspiration vintage comportait un corsage débardeur et une coupe sans manches. Jihyo a complété le look avec des escarpins noirs, un sac Ami Paris estampé d’un cœur doré et de simples créoles. Son maquillage était minimaliste avec des lèvres rouge clair et elle coiffait ses cheveux en un chignon élégant.

Les stars de la mode coréenne et de la K-pop contribuent de manière significative à la mode mondiale, leur influence s’étendant à travers les continents et les climats, et leur présence à la Fashion Week de Paris 2024 en est la preuve.