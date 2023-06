Les célébrités chics adorent notre ville, mais certains habitants n’ont pas d’argent du tout… ils ne peuvent même pas s’offrir une maison ici

Les RÉSIDENTS d’une ville aimée par les célébrités chics disent qu’ils n’ont pas d’argent du tout – et qu’ils ne peuvent même pas s’offrir une maison là-bas.

Dartmouth dans le Devon est un pôle d’attraction pour les riches et célèbres, avec Georgia Toffolo, star de I’m a Celeb et Made in Chelsea, qui y célèbre son anniversaire en 2022.

Dartmouth dans le Devon est divisé entre les riches visiteurs et les habitants endurcis Crédit : Alamy

Les habitants ont décrit la ville comme « mondaine » et « pas belle » Crédit : BPM

Mais les habitants disent que des hordes de visiteurs fortunés les font sortir de la ville.

Le propriétaire du garage Gareth Hobrow, 46 ans, a déclaré: « Il y a deux types de personnes à Dartmouth.

« Il y a des gens qui ont plus d’argent que de bon sens, et des gens qui n’ont pas d’argent, et il y a très peu entre les deux.

« Je reçois plus de gens qui n’ont pas tellement de choses qui essaient juste de faire fonctionner leur voiture vraiment.

« Ce bout de Dartmouth pourrait être n’importe où, ce n’est pas le plus beau des endroits.

« Cela pourrait même être l’arrière de Londres. C’est bien en bas, mais en haut, c’est banal.

« Ça va. C’est un peu hasardeux. »

Le local né et élevé, John Perry, 70 ans, a déclaré: « Tout ce que vous voulez à Dartmouth est deux ou trois fois plus cher que vous ne pouvez l’obtenir ailleurs.

« Ce n’est pas surprenant que certains magasins soient fermés. Je fais très peu de shopping à Dartmouth, la plupart du temps je fais le mien à Paignton parce que c’est moins cher. »

« En été, les visiteurs peuvent être une véritable plaie, ils ne savent pas à quoi servent les trottoirs.

« Ils marchent au milieu de la route, et ils se demandent pourquoi les conducteurs s’énervent avec eux. »

Carole Phipps, 83 ans, a déclaré: « Quand ils annoncent ces maisons, ils disent tous qu’elles sont abordables, mais elles ne sont pas abordables pour la population locale.

« Vous ne recevez tout simplement pas les salaires ici. C’est affreux, alors les gens doivent sortir de la ville pour trouver des emplois. »

Beryl Penny, 75 ans, a déclaré: « Dartmouth a beaucoup changé au fil des ans.

« Nous avions beaucoup de magasins individuels il y a toutes ces années.

« Les supermarchés ont inondé la ville et c’est ce qui a fait fermer toutes les petites boutiques.

« Je suis né ici, mais je ne bougerais pas maintenant.

« Ce serait mieux si nous avions de meilleurs services de bus car il faut changer plusieurs fois pour aller n’importe où. »

Georgia Toffolo fait partie des célébrités qui ont afflué à Dartmouth Crédit : Getty

Carole et Beryl disent que Dartmouth est en train de descendre Crédit : BPM

Gareth a déclaré que les étrangers ont plus d’argent que de bon sens Crédit : BPM