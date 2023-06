Les célébrités célèbrent leur première fête des pères

La fête des pères est arrivée et il est temps de montrer de l’amour aux fiers papas qui célèbrent pour la première fois.

Keke Palmer a joyeusement annoncé sa première grossesse avec son petit ami Darius Jackson lors de l’hébergement Saturday Night Live le 3 décembre 2022.

« Il y a des rumeurs qui circulent, des gens ont dit dans mes commentaires: » Keke va avoir un bébé, Keke est enceinte « et je veux remettre les pendules à l’heure – je le suis! »

L’heureux couple a partagé son parcours vers la parentalité via les réseaux sociaux et Keke a mangé cette grossesse.

De nombreux fans de Keke se sont interrogés sur le contexte de notre Le papa du petit cousin de la télé. Pas de soucis, nous sommes là pour vous donner un petit aperçu.

Darius est un acteur et frère de l’acteur Sarunas Jackson, qui est apparu comme Dro dans Issa Rae’s Insécurité. Après que Keke ait fait une apparition sur Insécurité elle-même, Sarunas a fait l’introduction lors d’une fête du Memorial Day en 2021. Le couple a rendu public leur relation en août 2021.

En février 2023, Keke a publié une vidéo d’elle-même et de Darius expliquant en plaisantant l’histoire de la façon dont ils ont découvert qu’ils attendaient.

Le couple a accueilli leur petit garçon Leodis Andrellton Jackson le 25 février 2023.

Le petit ami de Naomi Osaka, Cordae, célèbre sa première fête des pères.

Plus récemment, Cordae a partagé avec enthousiasme qu’il allait être un « papa fille » lors de la révélation de leur sexe plus tôt ce mois-ci.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2019.

Vous vous souvenez peut-être de Bartise comme du « méchant » de L’amour est aveugle saison 3, mais hors écran, il est le héros d’un adorable petit garçon !

Bowden a accueilli son premier enfant avec une annonce insaisissable via Instagram.

La star de télé-réalité n’a pas précisé l’âge, le nom ou la mère du bébé, ce qui a laissé les fans et les co-stars avec beaucoup de questions.

Lors de la diffusion en 2020 de la troisième saison de LIB, Bartise a laissé les fans stupéfaits lorsqu’il a laissé sa future épouse Nancy Rodriguez à l’autel, en disant le dernier « Je ne le fais pas ».

Il a été identifié comme un investisseur immobilier et un célibataire prometteur jusqu’à ce qu’il commence à diriger deux candidats simultanément. Les téléspectateurs n’ont pas apprécié son « statut de joueur », même s’il est passé de Zaddy à papa en seulement trois ans.

Bowden a ensuite rejoint le casting de la série Netflix « Perfect Match » où il a commencé à sortir avec Izzy Fairthorne, bien qu’ils aient terminé la saison en décidant qu’ils n’étaient pas sûrs de l’évolution de leur relation dans le monde réel. Personnes a rapporté que les deux se sont séparés en mars 2023.

Bien que les émissions de rencontres puissent être délicates, nous sommes heureux de voir qu’il a trouvé l’amour dans sa petite mini !

Oui, nous savons que Diddy est déjà père de cinq fois, mais parce qu’il a accueilli le bébé Love Combs en décembre 2022, nous accordons à Brother Love une mention honorable.

Les jumeaux de Diddy, Jessie et D’Lila, ont récemment fêté leurs seize ans et juste au moment où le rappeur « Act Bad » pensait qu’il terminait ses devoirs de papa, son bae de cybersécurité Dana Tran lui a donné une autre princesse.

Vous vous souvenez peut-être du chaos entourant l’annonce du bébé de Diddy, car on supposait que lui et le membre de City Girl YungMiami allaient toujours ensemble, vraiment mauvais.

À la nouvelle de l’annonce, Twitter n’a pas perdu de temps en alléguant que Caresha était la pièce secondaire de Diddy, mais il est rapidement venu à sa défense.

« @ yungmiami305 n’est pas mon poussin de côté », a tweeté Diddy. « Ça n’a jamais été, ça ne le sera jamais. Elle est très importante et spéciale pour moi, et je ne joue pas avec mon Shawty Wop. Je ne discute pas de choses sur Internet et je ne commencerai pas aujourd’hui.